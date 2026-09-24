Ski-Queen Vonn macht ihre neue Liebe offiziell

Die Gerüchte um ein neues Ski-Traumpaar halten sich seit Monaten hartnäckig. Nun macht ein Instagram-Post von Lindsey Vonn deutlich: Sie ist mit Speed-Spezialist Matthieu Bailet liiert.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist eine ganze Galerie von Fotos, die Lindsey Vonn (41) am Mittwoch auf Instagram postet. Der Titel dazu: «Zeit für einen Sommer-Rückblick». Die Bilder zeigen den US-Ski-Star unter anderem beim Baden in Meer und Pool, bei einem Foto-Shooting oder beim Radfahren.

Dabei häufig und besonders nahe an ihrer Seite zu sehen: Matthieu Bailet (30). Die Katze ist somit aus dem Sack – Vonn und der französische Speed-Spezialist sind ein Paar. Die Gerüchte hielten sich über die Sommermonate hinweg hartnäckig, nachdem die beiden bereits im Frühling viel Zeit miteinander verbracht haben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zuletzt ist Vonn mit dem spanischen Geschäftsmann und Schauspieler Diego Osorio liiert gewesen, von dem sie sich aber vor rund eineinhalb Jahren getrennt hat.

Bailet ist nicht der einzige Sportler, mit dem sich die 84-fache Weltcupsiegerin in ihrem Sommer-Rückblick zeigt – auch mit US-Tennisspielerin Coco Gauff (22) hat sie sich ablichten lassen.

Nächste Operation steht bevor

Nach ihrem schweren Sturz an den Olympischen Winterspielen befindet sich Vonn immer noch auf ihrem Weg zurück. Weiterhin ist es offen, ob die US-Amerikanerin wieder in den Weltcup zurückkehren wird.

Anfang September verkündete sie, dass sie sich einer weiteren Operation unterziehen lassen muss. Diese soll im November, spätestens aber im Winter stattfinden. Im Frühling 2027 will sie dann entscheiden, wie es um ihre Ski-Zukunft steht. Vielleicht verleiht ihr die neue Liebe zusätzliche Energie, ein erneutes Comeback zu wagen.

0:47 «Ich habe geweint»: Emotionaler Reha-Erfolg von Lindsey Vonn