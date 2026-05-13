Im Skizirkus könnte es ein neues Traumpaar geben. Lindsey Vonn und Matthieu Bailet haben zuletzt viel Zeit zusammen verbracht. Ob da mehr daraus wird? Die Gerüchteküche brodelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindsey Vonn besucht drei Monate nach Olympia-Sturz krückenfrei die Met Gala

Liebesgerüchte um Ski-Kollegen Matthieu Bailet: Gemeinsam in New York gesehen

Vonn ist seit letztem Jahr Single, war schon mit anderen Sport-Stars liiert

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor gut drei Monaten ist Lindsey Vonn (41) in der Olympia-Abfahrt schwer gestürzt. Seither besteht ihr Alltag vor allem aus Reha. Sie macht rasch Fortschritte – das hat sie zuletzt in New York gezeigt. Ohne Krücken hat Vonn die Met Gala besucht. Dabei hat die Amerikanerin übers ganze Gesicht gestrahlt. Ob das nicht nur mit den fehlenden Krücken zu tun hat?

Um die Speed-Queen kursieren Liebesgerüchte. Denn sie war nicht alleine in New York, sondern gemeinsam mit dem französischen Speed-Spezialisten Matthieu Bailet (30). Die beiden wurden zusammen beim Shoppen in Soho gesehen, waren in der U-Bahn unterwegs und liessen sich hinter der Bühne des Broadway-Musicals «The Outsiders» gemeinsam ablichten.

Gibt es also bald ein neues Ski-Traumpaar? Wie das «People Magazine» in Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle berichtet, sollen sie sich näher kommen: «Sie lernen sich gerade kennen.»

Vonn zumindest scheint ein Auge auf Bailet geworfen zu haben – so jedenfalls könnte man ihre jüngste Instagram-Aktivität interpretieren. Denn unter einer Fotostrecke, die Bailet oberkörperfrei beim Autowaschen zeigt, kommentiert sie mit einem Augen-Emoji.

Seit letztem Jahr ist sie Single

Ob das der Beginn einer Beziehung ist, wird sich zeigen. Vonn hat sich Anfang letzten Jahres von Geschäftsmann Diego Osorio getrennt. Seither hat man sie mit keinem Mann an ihrer Seite gesehen. Davor war sie unter anderem mit Golf-Legende Tiger Woods (50) liiert, mit NHL-Star P.K. Subban (36) verlobt und mit ihrem einstigen Trainer Thomas Vonn (50) verheiratet.

Wie mit ihrem Ex-Mann würde sie auch mit Bailet die Liebe zum Skisport teilen. In Sachen Erfolge kann der elf Jahre jüngere Franzose mit Vonn allerdings nicht mithalten. Während sie Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin und vierfache Gesamtweltcupsiegerin mit 84 Triumphen im Weltcup ist, hat er es als Zweiter bisher einmal aufs Weltcuppodest geschafft.

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