Lindsey Vonn trat am Montagabend bei der Met Gala auf und das ohne Krücken. Dabei befindet sich die Ski-Legende gerade in der Reha nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen. Aber auch andere Sportstars sorgen für Aufsehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindsey Vonn läuft bei der Met Gala erstmals ohne Krücken

Ski-Star erholt sich nach schwerem Schienbeinbruch bei Olympia-Abfahrt

Serena Williams' Kleid von Marc Jacobs spaltet Fans

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bei der Met Gala, der wichtigsten Nacht der Modewelt, schreiten zahlreiche Promis über den roten Teppich – auch aus dem Sport. Besonders Ski-Star Lindsey Vonn sorgt für Aufsehen.

Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin, die im Februar bei der Olympia-Abfahrt schwer gestürzt war, einen komplexen Schienbeinbruch erlitten hatte und sich mehrfach operieren lassen musste, kommt ohne Krücken. Auf Instagram veröffentlichte die 41-Jährige zuvor ein Video, das sie im Bademantel im Hotel zeigt, wie sie ihren Gang probt – allerdings mit Krückstock.

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Schon vor den Winterspielen war offenbar geplant, dass Vonn bei der Met Gala teilnehmen wird, wie sie gegenüber CNN am Freitag sagte. Sie sei gerade in jener Phase der Reha, die ohnehin das Laufen ohne Krücken umfasst: «Es gibt einige Treppenstufen, das wird hart. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Es wird mein erster Tag sein, an dem ich ohne Krücken versuche zu laufen. Wenn ich es die Treppen runter schaffe, ist das ein grosser Erfolg.»

Kleid von Serena Williams spaltet Fans

Vonn ist aber nicht die einzige US-Legende, die am Montagabend die Blicke auf sich zieht. Tennis-Ikone Serena Williams (44) glänzt wortwörtlich in einem metallenen Outfit von Star-Designer Marc Jacobs. Das silberne Kleid, gepaart mit der goldenen Weinrebe an ihrem rechten Bein sorgt bei Fans allerdings für gespaltene Reaktionen.

0:41 In Silber und Gold: So präsentiert sich Williams an der Met Gala

Ihre Schwester Venus Williams (45) ist Mitvorsitzende der diesjährigen Gala in New York und zusammen mit ihrem Mann Andrea Preti auf dem roten Teppich.