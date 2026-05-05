Darum gehts
- Lindsey Vonn läuft bei der Met Gala erstmals ohne Krücken
- Ski-Star erholt sich nach schwerem Schienbeinbruch bei Olympia-Abfahrt
- Serena Williams' Kleid von Marc Jacobs spaltet Fans
Bei der Met Gala, der wichtigsten Nacht der Modewelt, schreiten zahlreiche Promis über den roten Teppich – auch aus dem Sport. Besonders Ski-Star Lindsey Vonn sorgt für Aufsehen.
Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin, die im Februar bei der Olympia-Abfahrt schwer gestürzt war, einen komplexen Schienbeinbruch erlitten hatte und sich mehrfach operieren lassen musste, kommt ohne Krücken. Auf Instagram veröffentlichte die 41-Jährige zuvor ein Video, das sie im Bademantel im Hotel zeigt, wie sie ihren Gang probt – allerdings mit Krückstock.
Schon vor den Winterspielen war offenbar geplant, dass Vonn bei der Met Gala teilnehmen wird, wie sie gegenüber CNN am Freitag sagte. Sie sei gerade in jener Phase der Reha, die ohnehin das Laufen ohne Krücken umfasst: «Es gibt einige Treppenstufen, das wird hart. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Es wird mein erster Tag sein, an dem ich ohne Krücken versuche zu laufen. Wenn ich es die Treppen runter schaffe, ist das ein grosser Erfolg.»
Kleid von Serena Williams spaltet Fans
Vonn ist aber nicht die einzige US-Legende, die am Montagabend die Blicke auf sich zieht. Tennis-Ikone Serena Williams (44) glänzt wortwörtlich in einem metallenen Outfit von Star-Designer Marc Jacobs. Das silberne Kleid, gepaart mit der goldenen Weinrebe an ihrem rechten Bein sorgt bei Fans allerdings für gespaltene Reaktionen.
Ihre Schwester Venus Williams (45) ist Mitvorsitzende der diesjährigen Gala in New York und zusammen mit ihrem Mann Andrea Preti auf dem roten Teppich.