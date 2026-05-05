Das sind Afterparty-Looks der Met Gala 2026

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Die Met Gala 2026 endete mit einer glamourösen Afterparty in New York
- Prominente beeindruckten mit atemberaubenden Outfits bei der zweiten Runde
- Stars präsentierten ihre Looks auf der grössten Modeveranstaltung
Jaray FofanaRedaktorin People
Die Met Gala endet, die Party beginnt – und mit ihr die zweite Runde der besten Looks des Abends. In der Galerie siehst du, was die Jenners, Coco Rocha und Venus Williams tragen.
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