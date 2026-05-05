Die Met Gala 2026 ist vorbei – aber die Nacht noch lange nicht. Diese Afterparty-Looks haben mindestens genauso begeistert wie die Auftritte auf dem roten Teppich.

Das sind Afterparty-Looks der Met Gala 2026

Das sind Afterparty-Looks der Met Gala 2026

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Met Gala 2026 endete mit einer glamourösen Afterparty in New York

Prominente beeindruckten mit atemberaubenden Outfits bei der zweiten Runde

Stars präsentierten ihre Looks auf der grössten Modeveranstaltung

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Met Gala endet, die Party beginnt – und mit ihr die zweite Runde der besten Looks des Abends. In der Galerie siehst du, was die Jenners, Coco Rocha und Venus Williams tragen.