DE
FR
Abonnieren

Wenn der rote Teppich endet
Das sind Afterparty-Looks der Met Gala 2026

Die Met Gala 2026 ist vorbei – aber die Nacht noch lange nicht. Diese Afterparty-Looks haben mindestens genauso begeistert wie die Auftritte auf dem roten Teppich.
Publiziert: 10:59 Uhr
Kommentieren
1/14
Was Hailey Bieber (l.) nach der Met trägt, taugt für einen zweiten Auftritt auf dem roten Teppich. Kendall Jenner entzieht sich dem Blick – und zieht ihn damit erst recht auf sich.
Foto: GC Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Met Gala 2026 endete mit einer glamourösen Afterparty in New York
  • Prominente beeindruckten mit atemberaubenden Outfits bei der zweiten Runde
  • Stars präsentierten ihre Looks auf der grössten Modeveranstaltung
Jaray_Fofana_Praktikantin People _Blick_3-Bearbeitet.jpg
Jaray FofanaRedaktorin People

Die Met Gala endet, die Party beginnt – und mit ihr die zweite Runde der besten Looks des Abends. In der Galerie siehst du, was die Jenners, Coco Rocha und Venus Williams tragen.

Mehr zur Met Gala
Was du über die Met Gala 2026 wissen solltest
Mit Video
Sie sind die Fashion-Oscars
Was du über die Met Gala 2026 wissen solltest
Die grössten Skandale der Met Gala
Mit Video
Findet heute Nacht statt
Die grössten Skandale der Met Gala
Beyoncé bringt ihre Tochter (14) zur Met Gala mit
Mit Video
Überraschung in New York
Beyoncé bringt ihre Tochter (14) zur Met Gala mit
Die fragwürdigsten Outfits der Met Gala 2026
Mit Video
Ist das wirklich Kunst?
Die schlimmsten Outfits der Met Gala
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen