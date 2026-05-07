Bei der Met Gala in New York haben nicht nur die Stars die Blicke auf sich gezogen, sondern auch ihre Begleitungen. Nicole Kidman und Beyoncé brachten zum ersten Mal ihre Töchter mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nicole Kidman und Beyoncé brachten ihre Töchter zur Met Gala 2026

Kidman und Beyoncé brachen Altersregel mit 17- und 14-jährigen Töchtern

Met Gala 2026: Thema «Kostüm-Kunst», finanziert von Jeff Bezos und Frau

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Co-Vorsitzenden Nicole Kidman (58) und Beyoncé (44) wählten für die Met Gala in New York am Montagabend eine ganz besondere Begleitung. Sowohl die Schauspielerin als auch die Sängerin brachten ihre Tochter mit - und setzten sich dabei laut «People» über eine Regel des grossen Mode-Events hinweg.

Nicole Kidman und Sunday Rose als farbenfrohes Duo

Denn eigentlich gilt für die Benefizgala des Metropolitan Museum of Art ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Promi-Sprösslinge durften ihr Debüt bei der legendären Veranstaltung jetzt jedoch schon im Teenageralter an der Seite ihrer berühmten Mutter geben.

Nicole Kidman und ihre Tochter Sunday Rose (17), die erst im Juli 18 wird, bildeten ein farbenfrohes Duo. Die Schauspielerin erschien in einem roten, paillettenbesetzten Chanel-Kleid mit tiefer Feder-Taille und kleiner Schleppe, das in der Cruise-Kollektion 2027 des Labels Premiere feierte. Sunday Rose, die bereits einige Auftritte als Model hatte, wählte für ihre Met-Premiere ein rosa Dior-Kleid mit weitem Blumenmuster-Oberteil.

Beyoncé schwärmt von Blue Ivy

Beyoncé präsentierte sich in einem opulenten Glitzer-Look von Olivier Rousteing. Die mehrere Meter lange Federschleppe musste von sechs Personen getragen werden. Ihre Tochter Blue Ivy (14) begleitete sie und Jay-Z (56) in einem weissen Balenciaga-Kleid mit Stehkragen-Jacke und dunkler Sonnenbrille. «Es fühlt sich surreal an, weil meine Tochter hier ist», sagte Beyoncé der «Vogue». Sie schwärmte: «Sie sieht so wunderschön aus. Es ist unglaublich, das mit ihr zu teilen. Sie ist bereit.» Die Sängerin freute sich an dem Abend vor allem darauf, «das alles durch die Augen von Blue zu erleben».

Nicole Kidman und Beyoncé fungierten in diesem Jahr zusammen mit Venus Williams und Anna Wintour als Co-Vorsitzende der Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art. Tech-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos finanzierten das Event und bildeten die Ehrenvorsitzenden. Das Thema lautete diesmal «Costume Art», also «Kostüm-Kunst». Der dazugehörige Dresscode war «Fashion Is Art», auf Deutsch: «Mode ist Kunst».