Wenn Anna Wintour ruft, kommen sie alle: Die Costume Institute Gala 2026 findet am 4. Mai 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City statt. Der Anlass gilt als einer der exklusivsten Termine der Modebranche. Das ist bisher bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Met Gala 2026 findet am 4. Mai in New York statt

Einzeltickets kosten 75'000 Dollar, Tische ab 350'000 Dollar erhältlich

2025 wurden 31 Millionen Dollar für das Costume Institute gesammelt

Vanessa Knecht

Die unter der Leitung von Anna Wintour (76) stehende Met Gala ist ein jährlich am ersten Montag im Mai stattfindendes Mode-Event in New York City. Als exklusive Benefizveranstaltung für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art feiert sie den Auftakt der neuen Frühjahrsausstellung und generiert dabei regelmässig Einnahmen in Millionenhöhe. Einzeltickets kosten rund 75'000 Dollar, während Tische bei etwa 350'000 Dollar beginnen. Trotz des hohen Preises ist eine persönliche Einladung zwingend erforderlich.

Thema und Dresscode

Das diesjährige Thema lautet «Costume Art». Die zugehörige Ausstellung im Metropolitan Museum of Art erforscht die Verschmelzung von Kleidung und bildender Kunst und wird vom 10. Mai 2026 bis zum 10. Januar 2027 zu sehen sein. Ausgestellt werden sowohl historische als auch zeitgenössische Kleidungsstücke. Dem Anlass entsprechend sollen sich die prominenten Gäste und Gästinnen nach dem Motto «Fashion is Art» kleiden. Den Outfits sind also fast keine Grenzen gesetzt.

Gastgeber und Sponsoren

Anna Wintour ist auch 2026 fest in die Organisation der Met Gala involviert. Als globale Redaktionsleiterin der Vogue und Schlüsselfigur des Metropolitan Museum of Art betreut sie das Happening und entscheidet darüber, wer es auf die Gästeliste schafft. Zudem ist sie als Co-Gastgeberin neben Stars wie Schauspielerin Nicole Kidman (58), Tennisspielerin Venus Williams (45) und Sängerin Beyoncé (44) offiziell bestätigt. Für Letztere markiert dies eine bedeutende Rückkehr, weil der vergangene Besuch der Musikerin fast zehn Jahre zurückliegt.

Die Ausstellung und der Anlass werden übrigens massgeblich von Jeff Bezos (62) und seiner Frau Lauren Sánchez Bezos (56), Saint Laurent und Condé Nast finanziert. Der gesamte Erlös der Fashion-Oscars kommt ausschliesslich dem Costume Institute des Metropolitan Museum of Art zugute. Im vergangenen Jahr hat die Met Gala mit einer Spendensumme von über 31 Millionen Dollar einen neuen Rekord aufgestellt.

Gästeliste

Neben den Gastgeberinnen werden Kim Kardashian (45) und Hailey Bieber (29), Julia Garner (32), Alexa Chung (42) und der NBA-Profi Jimmy Butler (36) erwartet. Wem es wohl gelingen wird, das Blitzlichtgewitter auf sich zu ziehen? Es bleibt wie immer spannend.



