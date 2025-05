Am Montagabend findet die 50. Met Gala in New York statt. Dort gibt es immer viele modische Highlights zu sehen – aber auch Outfits, an denen sich die Geister scheiden. Mit diesen Auftritten sorgten Stars wie Madonna, Jared Leto, Lady Gaga und Lil Nas X für rote Köpfe.

1/12 Das Kleid von Cher an der Met Gala von 1974 war ein waschechter Skandal. Ihr Outfit ging als «Nacktkleid» in die Geschichte ein. Foto: Ron Galella Collection via Getty Images

Darum gehts Die Met Gala 2025 steht unter dem Motto «Superfine: Tailoring Black Style»

Stars loten an der Gala regelmässig die modischen Grenzen aus

Nicht immer kommen die Outfits gut an, wie diese Beispiele zeigen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Met Gala, die jährliche Modegala des Metropolitan Museum of Art und der «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour (75) in New York, steht vor der Tür und findet am Montagabend, 5. Mai 2025, statt. Dieses Jahr lautet das Motto der wichtigsten Modeveranstaltung der Welt: «Superfine: Tailoring Black Style». Es ist eine Hommage an den schwarzen Dandyismus.

Die Met-Gala-Vorsitzende Anna Wintour hat prominente Männer als ihre Co-Vorsitzenden um sich geschart. Schauspieler Colman Domingo (55), Formel-1-Star Lewis Hamilton (40), Rapper A$AP Rocky (36) sowie Musiker und Louis-Vuitton-Kreativdirektor Pharrell Williams (52) unterstützen die «Vogue»-Chefin bei der Veranstaltung. LeBron James (40) ist als Ehrenvorsitzender dabei.

Modische Grenzen ausloten und dabei scheitern

Die Met Gala hat sich im Laufe der Jahre von einer Spendenveranstaltung zu einem Spektakel entwickelt, bei dem Mode, Performance und manchmal auch Kontroversen im Mittelpunkt stehen. Melissa Rivers, TV-Moderatorin und Modeexpertin, erklärt gegenüber der «New York Post»: «Es ist der einzige rote Teppich, wo nicht die Stars, sondern die Mode im Mittelpunkt steht. Keiner will auf Nummer sicher gehen, und darum werden die Grenzen des Machbaren ausgelotet. Das kann auch mal nach hinten losgehen.»

In der Vergangenheit sorgten zahlreiche Outfits und Vorfälle für Aufsehen. Cher setzte 1974 mit einem durchsichtigen, mit Kristallen besetzten Kleid für grosse Augen. Madonna sorgte 2016 mit einem freizügigen Bondage-inspirierten Bodysuit für Gesprächsstoff. Die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (35) nutzte die Gala für ein politisches Statement und trug 2021 ein Kleid mit der Aufschrift «Tax the Rich» – auf Deutsch: «Besteuert die Reichen» –, und Kim Kardashian (44) schritt als «Sofa» über den roten Teppich.

Haue für Jay-Z im Lift

Die Stars haben sich an der Met Gala nicht immer lieb. 2014 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Solange Knowles (38) und Jay-Z (55) im Lift. Worum es ging, ist bis heute nicht klar.

0:47 Video aus dem Jahr 2014: Solange Knowles attackiert in Lift ihren Schwager Jay-Z

Demi Lovato (32) berichtete von Spannungen mit Nicki Minaj (42) bei der Gala 2016.

Der Run auf Met-Gala-Tickets ist enorm – auch wenn man für einen Eintritt um die 30'000 Dollars hinblättern muss. Ein ganzer Tisch kostet sogar 275'000 Dollar. Aber nicht allen gefällt die Veranstaltung. Amy Schumer (43) bezeichnete sie als «Bestrafung», Tina Fey (54) gar als «Idioten-Parade». Gwyneth Paltrow (52) ging 2013 zwar hin, sagte danach aber, die Gala sei «furchtbar» gewesen.