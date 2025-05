1/5 Die Met Gala findet jeweils am ersten Montag im Mai statt und wird seit Jahren von Anna Wintour, der Chefredakteurin von «Vogue», organisiert. Foto: Getty Images

Am 6. Mai dreht sich in New York alles um das Thema Fashion. Die Met Gala findet wieder statt, dieses Jahr mit dem Dresscode «Tailored for You», das von der aktuellen Ausstellung des Costume Institutes mit dem Titel «Superfine: Tailoring Black Style» inspiriert ist. Das erste Mal seit über 20 Jahren dreht es sich im Fashion-Olymp um Herrenmode. Dabei sollen die Gäste auf klassische Männer-It-Pieces setzen, wie zum Beispiel Krawatten. Während den Stars bei der Gestaltung ihrer Outfits insgesamt dennoch recht viel Freiheit gelassen wird, herrschen bei der Met Gala einige skurrile Regeln in Sachen Knigge, Essen und Sitzordnung.

Keine Selfies

Wer auf Instagram und Co. auf exklusive Einblicke von den Promis hofft, kann lange warten. Denn Selfies sind bei der Met Gala nicht erlaubt. Schon 2015 ist berichtet worden, dass die prominenten Gäste vor der Veranstaltung eine Mitteilung erhalten, in der es laut «Page Six» heisst: «Die Nutzung von Telefonen zum Fotografieren und für soziale Medien ist innerhalb der Gala nicht gestattet.» Grund dafür ist demnach, dass man die Sicherheit der Gäste nicht gefährden wolle. Aber auch der Spass am Event solle viel mehr im Fokus stehen.

Keine Kinder unter 18 Jahren

Seit 2018 können Stars wie beispielsweise Kim Kardashian (43) auch ihre Sprösslinge nicht mehr mit zu dem Mode-Event mitnehmen. Denn Kinder unter 18 Jahren dürfen nicht an der Met Gala teilnehmen. Die Altersbeschränkung ist damals laut eines Sprechers eingeführt worden, da die Veranstaltung nicht angemessen für Minderjährige sei.

Es herrscht Rauchverbot

Schon einige Male sind die Stars und Sternchen mit einer Zigarette in der Hand bei der Met Gala erwischt worden. Dabei herrscht in New York schon seit 2003 ein Rauchverbot in öffentlichen Innenräumen wie Bars, Theatern oder Bürogebäuden. Dass dieses auch für das Metropolitan Museum of Art gilt, haben die Veranstalter laut «Page Six» im Jahr 2018 noch mal ausdrücklich betont.

Keine Zwiebelfahne

Natürlich werden die Promis bei dem Modeevent des Jahres mit einem formellen Abendessen verwöhnt. Allerdings werden bei diesem inzwischen einige Lebensmittel weggelassen, auf Wunsch von «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour (74), die auch Co-Gastgeberin des Events ist. Gerichte mit Zwiebeln oder Knoblauch werden die Stars also nicht auf ihren Tellern vorfinden. Der Grund ist recht simpel: Wintour hat offenbar keine Lust auf Mundgeruch. Damit auch keine unangenehmen Fotos mit Resten zwischen den Zähnen entstehen, ist übrigens auch Petersilie in der Küche untersagt.

Strenge Sitzordnung

Die «Vogue»-Chefin legt darüber hinaus grossen Wert auf die Einhaltung der Sitzordnung, die jedes Jahr bis aufs kleinste Detail geplant wird. Sylvana Ward Durrett, ehemalige Leiterin der Abteilung für Sonderprojekte bei der «Vogue», erzählte 2016 in der Doku «The First Monday in Mai» (an jenem Tag findet jedes Jahr die Met Gala statt), dass so viel berücksichtigt werde, «dass es schockierend ist». Da es darum gehe, dass die Gäste sich einander besser kennenlernen, sitzen nicht einmal Ehepaare zusammen. Wiederholungen bei den Sitznachbarn sollen ebenfalls vermieden werden, heisst es.