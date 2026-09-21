Darum gehts
- Didier Cuche fungiert beim Sporthilfe Super10Kampf am 30. Oktober als Coach
- Nach sieben Teilnahmen als Athlet wechselt Cuche erstmals in die Coach-Rolle
- «Die lustigste Szene beim Super10Kampf? Als Ammann in die Kamera crashte»
Es gab Didier Cuche als Baywatch-Figur. Es gab Didier Cuche in einem irren Matrjoschka-Kostüm. Es gab Didier Cuche als Samichlaus auf einem Schlitten. Ein Ausflug in die Fantasiewelt? Nein, ein Rückblick auf einige der bisherigen Auftritte der mittlerweile 52-jährigen Skilegende beim Super10Kampf.
Nun ist Cuche dieses Jahr beim traditionellen Event der Stiftung Sporthilfe im Hallenstadion (Freitag, 30. Oktober – Tickets sind noch hier erhältlich) einmal mehr dabei – aber nicht mehr als Gladiator, also nicht als einer der Sportlerinnen und Sportler, die sich bei der grössten Spassveranstaltung des Schweizer Sports in allerlei verrückten Disziplinen messen.
Cuche ohne Ehrgeiz? Gibt es nicht
Cuche ist nach sieben Teilnahmen als Athlet erstmals als Coach im Super10Kampf-Einsatz. «Ich bin natürlich nach wie vor fit! Aber alles hat seine Zeit. Ich hoffe, dass ich auch als Coach eine gute Figur machen werde», sagt der Neuenburger und schmunzelt.
Dein Herz schlägt für Schweizer Sporterfolge? Mit deiner finanziellen Unterstützung schreibst du nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern entfesselst auch das Potenzial von über 1200 Athletinnen und Athleten in mehr als 80 Sportarten auf ihrem Weg an die Spitze. Supporte jetzt Schweizer Sporttalente von heute und morgen: sporthilfe.ch
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Natürlich weiss der Kitzbühel-Rekordsieger (fünf Abfahrtstriumphe), dass es nicht um todernstes Coaching gehen wird, wenn er mit seinem Team auf die weiteren Coaches Sarah van Berkel, Selina Gasparin, Dario Cologna, Tanja Frieden und Beat Hefti trifft. Aber Cuche sagt auch: «Es ist doch so: Wenn Sportler zusammenkommen, will man eben immer gewinnen. Mein Ehrgeiz wird auf jeden Fall da sein, ich werde mein Team pushen.»
Es ist tatsächlich so, dass es beim Show-Wettkampf jeweils ziemlich zur Sache geht. Doch schwerere Verletzungen sind nicht überliefert. Der heftigste Zwischenfall ist der unfassbare Crash 2005 von Simon Ammann mit einer TV-Kamera – aber selbst dieser ging glimpflich aus. Cuche: «Da Simon nichts passiert ist, kann man es ja sagen: Das ist die wohl lustigste Szene beim Super10Kampf überhaupt.»
Cuche freut sich aber vor allem auch auf die Momente, die nicht für die SRF-Aufzeichnung (Ausstrahlung am 28. November, 20.10 Uhr, auf SRF 1) gefilmt werden. «Ich komme immer extrem gern zum Super10Kampf, weil der Austausch mit den anderen Sportlern sehr spannend ist.»
Gladiators:
Fabian Bösch, Ski Freestyle
Yanick Brecher, Fussball
Lukas Britschgi, Eiskunstlauf
Gregor Deschwanden, Skispringen
Nadine Fähndrich, Langlauf
Aron Fahrni, Para-Snowboard
Marianne Fatton, Skibergsteigen
Alex Fiva, Skicross
Isabelle Gerig, Unihockey
Samuel Giger, Schwingen
Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
Melanie Hasler, Bob
Nicolas Huber, Snowboardcross
Nicole Koller, Mountainbike
Salomé Kara, Leichtathletik/Bob
Elena Kratter, Para-Leichtathletik
Lisa Lötscher, Rudern
Alena Marx, Kanu
Angelica Moser, Leichtathletik
Ryan Reges, Skicross
Noé Roth, Ski Aerials
Silvana Tirinzoni, Curling
Michael Vogt, Bob
Livio Wenger, Eisschnelllauf
Coaches:
Dario Cologna, Langlauf
Didier Cuche, Ski
Selina Gasparin, Biathlon
Tanja Frieden, Snowboardcross
Beat Hefti, Bob
Sarah van Berkel, Eiskunstlauf
Gladiators:
Fabian Bösch, Ski Freestyle
Yanick Brecher, Fussball
Lukas Britschgi, Eiskunstlauf
Gregor Deschwanden, Skispringen
Nadine Fähndrich, Langlauf
Aron Fahrni, Para-Snowboard
Marianne Fatton, Skibergsteigen
Alex Fiva, Skicross
Isabelle Gerig, Unihockey
Samuel Giger, Schwingen
Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
Melanie Hasler, Bob
Nicolas Huber, Snowboardcross
Nicole Koller, Mountainbike
Salomé Kara, Leichtathletik/Bob
Elena Kratter, Para-Leichtathletik
Lisa Lötscher, Rudern
Alena Marx, Kanu
Angelica Moser, Leichtathletik
Ryan Reges, Skicross
Noé Roth, Ski Aerials
Silvana Tirinzoni, Curling
Michael Vogt, Bob
Livio Wenger, Eisschnelllauf
Coaches:
Dario Cologna, Langlauf
Didier Cuche, Ski
Selina Gasparin, Biathlon
Tanja Frieden, Snowboardcross
Beat Hefti, Bob
Sarah van Berkel, Eiskunstlauf
Es ist ein Stelldichein von Olympia-, EM- und WM-Medaillengewinnern und -gewinnerinnen, die sonst kaum Berührungspunkte miteinander haben. «Die TV-Show ist erst am Abend, man ist aber schon den ganzen Tag zusammen», schildert der ehemalige Ski-Haudegen. Nach der Hauptprobe folgt das Mittagessen. Genügend gemütliche Stunden, um sich zu unterhalten: «Das sind immer coole Treffen.»
Cuche freut sich aufs Kennenlernen einer neuen Sportlergeneration
Für Cuche werden es diesmal einige Kennenlerntreffen sein. Als ältester Super10Kampf-Teilnehmer ist ihm bewusst, dass er mittlerweile viele der Gladiatoren eigentlich nur vom Fernsehen kennt. «Viele der jungen Sportlerinnen und Sportler kenne ich noch gar nicht wirklich. Ich freue mich sehr auf diese Begegnungen.»
Ist Cuche mit nun bald 8 Super10Kampf-Teilnahmen Rekordmann? Nein – zu Werner Günthör (65) mit seinen 14 Starts (zwei als Coach) fehlt der Skilegende dann doch noch ein ganzes Stück.