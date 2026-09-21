Didier Cuche kehrt am 30. Oktober zum Super10Kampf im Hallenstadion zurück – erstmals als Coach. Nach sieben Teilnahmen als Athlet will die Skilegende ihr Team zum Sieg führen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Didier Cuche fungiert beim Sporthilfe Super10Kampf am 30. Oktober als Coach

Nach sieben Teilnahmen als Athlet wechselt Cuche erstmals in die Coach-Rolle

«Die lustigste Szene beim Super10Kampf? Als Ammann in die Kamera crashte»

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es gab Didier Cuche als Baywatch-Figur. Es gab Didier Cuche in einem irren Matrjoschka-Kostüm. Es gab Didier Cuche als Samichlaus auf einem Schlitten. Ein Ausflug in die Fantasiewelt? Nein, ein Rückblick auf einige der bisherigen Auftritte der mittlerweile 52-jährigen Skilegende beim Super10Kampf.

Nun ist Cuche dieses Jahr beim traditionellen Event der Stiftung Sporthilfe im Hallenstadion (Freitag, 30. Oktober – Tickets sind noch hier erhältlich) einmal mehr dabei – aber nicht mehr als Gladiator, also nicht als einer der Sportlerinnen und Sportler, die sich bei der grössten Spassveranstaltung des Schweizer Sports in allerlei verrückten Disziplinen messen.

Cuche ohne Ehrgeiz? Gibt es nicht

Cuche ist nach sieben Teilnahmen als Athlet erstmals als Coach im Super10Kampf-Einsatz. «Ich bin natürlich nach wie vor fit! Aber alles hat seine Zeit. Ich hoffe, dass ich auch als Coach eine gute Figur machen werde», sagt der Neuenburger und schmunzelt.

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Natürlich weiss der Kitzbühel-Rekordsieger (fünf Abfahrtstriumphe), dass es nicht um todernstes Coaching gehen wird, wenn er mit seinem Team auf die weiteren Coaches Sarah van Berkel, Selina Gasparin, Dario Cologna, Tanja Frieden und Beat Hefti trifft. Aber Cuche sagt auch: «Es ist doch so: Wenn Sportler zusammenkommen, will man eben immer gewinnen. Mein Ehrgeiz wird auf jeden Fall da sein, ich werde mein Team pushen.»

Es ist tatsächlich so, dass es beim Show-Wettkampf jeweils ziemlich zur Sache geht. Doch schwerere Verletzungen sind nicht überliefert. Der heftigste Zwischenfall ist der unfassbare Crash 2005 von Simon Ammann mit einer TV-Kamera – aber selbst dieser ging glimpflich aus. Cuche: «Da Simon nichts passiert ist, kann man es ja sagen: Das ist die wohl lustigste Szene beim Super10Kampf überhaupt.»

Cuche freut sich aber vor allem auch auf die Momente, die nicht für die SRF-Aufzeichnung (Ausstrahlung am 28. November, 20.10 Uhr, auf SRF 1) gefilmt werden. «Ich komme immer extrem gern zum Super10Kampf, weil der Austausch mit den anderen Sportlern sehr spannend ist.»

Super10Kampf: Die Teilnehmerliste Gladiators: Fabian Bösch, Ski Freestyle

Yanick Brecher, Fussball

Lukas Britschgi, Eiskunstlauf

Gregor Deschwanden, Skispringen

Nadine Fähndrich, Langlauf

Aron Fahrni, Para-Snowboard

Marianne Fatton, Skibergsteigen

Alex Fiva, Skicross

Isabelle Gerig, Unihockey

Samuel Giger, Schwingen

Mathilde Gremaud, Ski Freestyle

Melanie Hasler, Bob

Nicolas Huber, Snowboardcross

Nicole Koller, Mountainbike

Salomé Kara, Leichtathletik/Bob

Elena Kratter, Para-Leichtathletik

Lisa Lötscher, Rudern

Alena Marx, Kanu

Angelica Moser, Leichtathletik

Ryan Reges, Skicross

Noé Roth, Ski Aerials

Silvana Tirinzoni, Curling

Michael Vogt, Bob

Livio Wenger, Eisschnelllauf Coaches: Dario Cologna, Langlauf

Didier Cuche, Ski

Selina Gasparin, Biathlon

Tanja Frieden, Snowboardcross

Beat Hefti, Bob

Sarah van Berkel, Eiskunstlauf

Gladiators: Fabian Bösch, Ski Freestyle

Yanick Brecher, Fussball

Lukas Britschgi, Eiskunstlauf

Gregor Deschwanden, Skispringen

Nadine Fähndrich, Langlauf

Aron Fahrni, Para-Snowboard

Marianne Fatton, Skibergsteigen

Alex Fiva, Skicross

Isabelle Gerig, Unihockey

Samuel Giger, Schwingen

Mathilde Gremaud, Ski Freestyle

Melanie Hasler, Bob

Nicolas Huber, Snowboardcross

Nicole Koller, Mountainbike

Salomé Kara, Leichtathletik/Bob

Elena Kratter, Para-Leichtathletik

Lisa Lötscher, Rudern

Alena Marx, Kanu

Angelica Moser, Leichtathletik

Ryan Reges, Skicross

Noé Roth, Ski Aerials

Silvana Tirinzoni, Curling

Michael Vogt, Bob

Livio Wenger, Eisschnelllauf Coaches: Dario Cologna, Langlauf

Didier Cuche, Ski

Selina Gasparin, Biathlon

Tanja Frieden, Snowboardcross

Beat Hefti, Bob

Sarah van Berkel, Eiskunstlauf

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Es ist ein Stelldichein von Olympia-, EM- und WM-Medaillengewinnern und -gewinnerinnen, die sonst kaum Berührungspunkte miteinander haben. «Die TV-Show ist erst am Abend, man ist aber schon den ganzen Tag zusammen», schildert der ehemalige Ski-Haudegen. Nach der Hauptprobe folgt das Mittagessen. Genügend gemütliche Stunden, um sich zu unterhalten: «Das sind immer coole Treffen.»

Cuche freut sich aufs Kennenlernen einer neuen Sportlergeneration

Für Cuche werden es diesmal einige Kennenlerntreffen sein. Als ältester Super10Kampf-Teilnehmer ist ihm bewusst, dass er mittlerweile viele der Gladiatoren eigentlich nur vom Fernsehen kennt. «Viele der jungen Sportlerinnen und Sportler kenne ich noch gar nicht wirklich. Ich freue mich sehr auf diese Begegnungen.»

Ist Cuche mit nun bald 8 Super10Kampf-Teilnahmen Rekordmann? Nein – zu Werner Günthör (65) mit seinen 14 Starts (zwei als Coach) fehlt der Skilegende dann doch noch ein ganzes Stück.