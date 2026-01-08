Sportliche Grossereignisse, legendäre Festivals und gelebte Traditionen: 2026 zeigt sich die Schweiz von ihrer spektakulärsten Seite. Ob Piste, Eisarena, Bühne oder Festplatz – diese Events sorgen für Stimmung, Emotionen und unvergessliche Momente.

Hier geht 2026 die Post ab

Die Eishockey-WM, Schlager, Rock und Punk im Stadion Letzigrund, Luxusevents in den Bergen oder bunte Fahnen während der Pride in Zürich – 2026 wird die Schweiz zum Schauplatz unvergesslicher Erlebnisse. Ob du Musik, Sport, Kultur oder Tradition liebst: In jedem Monat wartet mindestens ein Highlight, das für Gänsehaut sorgt, Menschen zusammenbringt und dein Jahr in ein buntes Abenteuer verwandelt. Hier ein paar Daten, die du dir rot in der Agenda anstreichen solltest:

Januar

Internationales Lauberhornrennen, Wengen (16.–18. Januar 2026)

Legendär, spektakulär, weltberühmt: Beim Lauberhornrennen messen sich die besten Skifahrer der Welt auf der längsten Abfahrtsstrecke des Weltcups. Ein Winter-Highlight mit Gänsehaut-Garantie.

Weltwirtschaftsforum (WEF), Davos-Klosters (19.–23. Januar 2026)

Beim WEF treffen sich über 2500 Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um unter dem Motto «A Spirit of Dialogue» über globale Herausforderungen und gemeinsame Lösungen zu diskutieren.

Februar

White Turf, St. Moritz (8., 15. und 22. Februar 2026)

Pferderennen auf Schnee, Glamour und Champagner: Der White Turf verbindet Spitzensport mit exklusivem Lifestyle im Engadin.

Art on Ice (26. Februar – 7. März 2026)

Internationale Eiskunstlauf-Stars treffen auf Live-Musik. Die spektakuläre Gala tourt durch Zürich, Fribourg und Davos.

Basler Fasnacht (23. – 25. Februar 2026)

Die Basler Fasnacht zieht ihre Besucher jedes Jahr wieder in ihren Bann: Rund 20'000 verkleidete Menschen sind musizierend unterwegs und präsentieren ihre kunstvoll gestalteten Laternen und Kostüme. Dieses farbenfrohe Spektakel begeistert viele kulturell Interessierte und Touristen, die die Stadt dafür sogar von weit her besuchen.

März

Engadin Skimarathon, Maloja (1. März 2026)

Der grösste Langlauf-Event der Schweiz zieht jedes Jahr Tausende Sportbegeisterte ins Oberengadin – vom Profi bis zur Hobbyläuferin.

April

Zermatt Unplugged (7.–11. April 2026)

Akustische Konzerte, internationale Stars und eine atemberaubende Bergkulisse: Zermatt Unplugged ist Europas grösstes Akustikfestival.

BEA, Bern (24. April – 3. Mai 2026)

Die BEA ist die grösste Frühlingsmesse der Schweiz und zeigt Trends aus Landwirtschaft, Gewerbe und Alltag – ergänzt durch Tierschauen, Streichelzoo und ein vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Sächsilüüte – Sechseläuten 2026 (20. April 2026):

Traditionelles Frühlingsfest mit prächtigen Umzügen der Zünfte und dem berühmten Böögg-Brennen: ein Ereignis, welches du unbedingt mal erlebt haben solltest.

Mai

Fantasy Basel 2025 (14. – 16. Mai 2026)

An diesen Tagen können sich in der Messe Basel Fans von Science-Fiction, Kinofilmen, Game Design und Fantasy austauschen. Neben berühmten Stars aus Serien sind auch internationale Comiczeichnerinnen oder Game-Profis mit vom Start. Die Fantasy Basel zieht jedes Jahr unzählige Familien und Technikbegeisterte an.

IIHF Ice Hockey World Championship (15.–31. Mai 2026):

Spannung auf dem Eis: Internationale Eishockey-Topteams kämpfen in der Schweiz um den Weltmeistertitel: ein sportliches Highlight mit viel guter Stimmung für Fans aus der ganzen Welt.

Metallica im Letzigrundstadion (27. Mai 2026)

Metallica spielen im Rahmen ihrer M72 World Tour im Stadion Letzigrund in Zürich. Special Guests sind Gojira und Knocked Loose. Die Band ist eine der erfolgreichsten Metalbands der Welt und hat bislang über 110 Millionen Alben verkauft.

Juni

Art Basel (15.–21. Juni 2026)

Die Art Basel heisst auch dieses Jahr wieder das kunstinteressierte Publikum aus aller Welt willkommen. Die «New York Times»bezeichnete diese Ausstellung als «Olympiade der Kunst», die «Vogue» als «Das schönste temporäre Museum der Welt» und die Pariser «Le Monde» als «Die Beste der Welt». Über 300 Galerien zeigen Werke von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart.

Die Toten Hosen (20. Juni 2026)

Im Rahmen ihrer 'Trink aus! Wir müssen gehen-Tour' besuchen uns die deutschen Punker im Letzigrund in Zürich. Die Gruppe um Frontmann Campino spielt Musik mit überwiegend deutschen Texten und Elementen aus dem Punkrock

Linkin Park (30. Juni 2026)

Anhand der 'From Zero World Tour' kommt die US-amerikanische Band, die zumeist den Musikstilen Nu Metal, Alternative Rock, Rap Rock und Electro Rock zugeordnet wird, nach Zürich ins Letzigrund.

Juli

Internationales Festival des Fantasy-Films in Neuchâtel (NIFFF) (3. – 11. Juli 2026)

Das Festival hat sich seit der ersten Durchführung im Jahr 2000 zu einem wichtigen Treffpunkt gemausert. Mit seiner sorgfältigen Programmgestaltung und internationalem Flair zieht es Fans von Fantasy, der digitalen Kreation und asiatischem Kino an.

Helene Fischer (Dienstag, 14. Juli 2026)

Die Herzen der Schlagerfans dürfen heute höher schlagen: Helene Fischer tritt im Letzigrund mit ihrer '360° Stadion Tour' auf und beschert uns einen sommerlichen Schlagergaudi.

Montreux Jazz Festival (2.–19. Juli 2026)

Das Montreux Jazz Festival, ein musikalisches Highlight, findet alljährlich statt. Musikliebhaber, Jazz-Fans und internationale Gäste erleben hier ein vielseitiges Programm, das von renommierten Auftritten und einzigartigen Darbietungen geprägt ist.

Moon&Stars, Locarno (9.–19. Juli 2026)

Die Piazza Grande wird zur grossen Konzertarena. Das wohl stimmungsvollste Musikfestival im Tessin, mitten in Locarno.

Swiss Open Gstaad (11.–19. Juli 2026)

ATP-250-Turnier mit Spitzentennis vor alpiner Kulisse im Berner Oberland.

Gurtenfestival, Bern (15.–19. Juli 2026)

Eines der beliebtesten Open-Air-Festivals der Schweiz – Musik, Aussicht und Festivalfeeling pur.

Paléo Festival, Nyon (21.–26. Juli 2026)

Europas Festival-Gigant: Über 300’000 Besucher:innen, riesiges Gelände, Top-Acts – aber Achtung: meist schon früh ausverkauft.

August

Street Parade Zürich (8. August 2026)

Im August verwandelt sich Zürich anhand der Street Parade wieder in eine pulsierende Feierzone. Hunderttausende von Electro- und Techno-Begeisterte tanzen rund um das Seebecken.

Locarno Film Festival (5. –15. August 2026)

Erneut verzaubert die Piazza Grande in Locarno TI erneut als Kinosaal. Während elf Tagen werden in Locarno Hunderte Filme in diversen Reihen, Retrospektiven und im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden und weitere Spezialpreise präsentiert.

Weltklasse Zürich (27. August 2026)

Heute treten die besten Leichtathleten der Welt auf und bieten Sport auf höchstem Niveau. Dieses Event zieht nicht nur internationale Sportfans und lokale Leichtathletik-Enthusiasten an, sondern auch Olympiateilnehmende und Weltrekordhaltende, die in Zürich um die begehrten Siegerplätze kämpfen.

September

Omega European Masters, Crans-Montana (3.–6. September 2026)

Eines der prestigeträchtigsten Golfturniere Europas, gespielt vor spektakulärer Alpenkulisse.

Zurich Design Weeks (17.–27. September 2026)

Das schweizweit grösste Designfestival lädt zu Talks, Ausstellungen und Workshops, mit viel Inspiration für Fans von schönen Dingen.

Zürich Film Festival (ZFF) (24. September – 4. Oktober 2026)

Jeden Herbst besuchen Tausende Filmfans sowie Medien- und Filmschaffende das Zurich Film Festival (ZFF), um einen der rund 100 Filme zu sehen und vielleicht sogar einen Blick auf den einen oder anderen Promi zu erhaschen, denn hier ist man hautnah an den Stars.

Oktober

Swiss Indoors Basel (26. Oktober – 1. November 2026)

Im Oktober präsentieren die Swiss Basel im Rahmen der ATP-Tour einmal mehr die Tennis-Weltklasse. Im Endspurt auf die ATP-Finals in Turin treffen die Stars von heute und morgen aufeinander und lassen die gelben Filzbälle fliegen.

Red Bull Dance Your Style (24. Oktober 2026)

Erstmals in Zürich findet das Weltfinale der internationalen Street-Dance-Szene im Hallenstadion statt.

Lucerne Festival – «Forward» (20.–22. November 2026)

Jeden November rückt dieses Festival die zeitgenössische Musik ins Zentrum – präsentiert von den jungen Talenten des Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO), das sich auf neue und neueste Werke spezialisiert hat.

Dezember

Spengler Cup Davos (26.–31. Dezember 2026)

Der Spengler Cup findet auch dieses Jahr vom 26. bis 31. Dezember statt und ist das älteste und renommierteste internationale Eishockey-Turnier der Welt. Alle teilnehmenden internationalen Mannschaften werden vom Gastgeber HC Davos eingeladen.