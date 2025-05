«Habe die beste Wingwoman»

1/5 Im Sommer waren Lindsey Vonn und Diego Osorio noch zusammen bei Olympia, jetzt sind sie kein Paar mehr. Foto: Jean Catuffe

Darum gehts Lindsey Vonn ist Single und sucht möglicherweise einen neuen Partner

Vonn war zuvor mit dem Schauspieler Diego Osorio zusammen

Im letzten Sommer besuchten die beiden die Olympischen Spiele in Paris Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lindsey Vonn (40) setzt den Spekulationen um ihren Beziehungsstatus ein Ende. Auf Instagram gibt der Ski-Star bekannt, aktuell niemanden an ihrer Seite zu haben.

«Wenn du Single bist, aber die besten Wingwomen hast», schreibt Vonn zu Fotos mit Freundinnen und ihrer Schwester und löst damit eine Welle an Kommentaren aus. «Wieso bist du Single? Was ist mit Diego?», hakt ein User nach. Von dem sei sie längst getrennt, antwortet die US-Amerikanerin.

Über ihre Beziehung zum spanischen Geschäftsmann und Schauspieler Diego Osorio wurde erstmals im Frühling 2021 spekuliert, als die beiden Händchen haltend in New York gesichtet wurden. Im Jahr darauf besuchten sie gemeinsam die US Open und anderen Veranstaltungen. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung nie. Noch im Sommer besuchten sie zusammen die Olympischen Spiele in Paris. Es ist also davon auszugehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar waren.

Vonns Post auf Social Media lässt zudem vermuten, dass die 82-fache Weltcupsiegerin aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner ist, steht «Wingwomen» doch für Freundinnen in der Rolle der Verkupplerin.