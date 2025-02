US-Coach erklärt Shiffrin-Korb für Vonn

1/4 Lindsey Vonn reagierte enttäuscht auf den Entscheid, nicht mit Mikaela Shiffrin bei der Team-Kombi starten zu dürfen. Foto: SVEN THOMANN

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nur zu gerne wäre Lindsey Vonn (40) mit Mikaela Shiffrin (29) in der Team-Kombination angetreten. Doch daraus wurde nichts – Shiffrin tritt stattdessen mit Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson (29) an. Nach der Abfahrt am Dienstagmorgen liegt das Duo auf Rang 4. Shiffrin hat im Slalom somit alle Chancen, eine Medaille zu gewinnen.

Vonn war am Montag «nicht überrascht» von der Entscheidung, wie sie in einer kryptischen Nachricht auf X mitteilte. Beim ORF legte sie dann noch einmal nach: «Leider war ich die Letzte, die die Nominierung auf Instagram erfahren hat. Man hätte mich anrufen und es mir persönlich mitteilen können.» Sie nimmt nun zusammen mit AJ Hurt (24) teil.

Ihr Trainer Alexander Hödlmoser (57) rechtfertigt sein Aufgebot im Interview mit dem österreichischen TV-Sender: «Es ist eine reine Trainerentscheidung.» Man müsse schauen, dass die schnellsten Athletinnen zusammen antreten. «Und Breezy ist die Schnellste in der Abfahrt, deshalb fährt sie zusammen mit Mikaela.»

«Momentan sind andere stärker»

Auch den X-Beitrag von Vonn spricht Hödlmoser an und ist sich durchaus bewusst, dass sich die 40-Jährige eine Paarung mit Shiffrin gewünscht hätte. Der Österreicher sagt: «Klar, wäre es eine coole Sache, wenn zwei derartige Ski-Grössen miteinander fahren würden. Momentan sind aber andere stärker und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen.»

Dass er wohl die richtige Entscheidung getroffen hat, bestätigt sich nach der Abfahrt in der Team-Kombination. Während Johnson auf Rang vier fährt, handelt sich Vonn 2,51 Sekunden Rückstand ein und liegt nur auf Platz 21. «Jetzt muss AJ Gas geben», scherzt eine sichtlich unzufriedene Vonn beim ORF.

Da Lauren Macuga (22) die schnellste Abfahrtszeit hinlegt, hat das US-Team sogar die Chance, beim neuen WM-Format mehr als eine Medaille zu gewinnen. Paula Moltzan (30) wird am Dienstagnachmittag versuchen, den Vorsprung ins Ziel zu bringen.