«Stella war zuerst nicht so begeistert» Odermatt zeigt live im Ösi-TV seine Glatze

Am Sonntag überraschten die Schweizer Abfahrer mit wilden Frisuren. Am Tag danach sind bei den meisten die Haare ganz weg – so auch bei Superstar Marco Odermatt.

Publiziert: vor 42 Minuten | Aktualisiert: vor 12 Minuten