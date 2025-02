Schweizer Trio im 1. Training vorne dabei

Die Schweizer sind auch im ersten Training für die WM-Abfahrt vom Samstag in Saalbach in den vorderen Rängen vertreten. Stefan Rogentin, Marco Odermatt und Alexis Monney nehmen die Ränge 4, 5 und 7 ein.

Die Rangliste nach einem ersten Abfahrts-Training hat beschränkte Aussagekraft. Das ist am Mittwoch nicht anders. Die meisten Fahrer betrachten die Übungsfahrt als Gelegenheit, sich an die Aufgabe heranzutasten. Weitere Trainings sind am Donnerstag und am Samstag geplant.

Bester Schweizer im ersten Abfahrtstraining: Stefan Rogentin. Foto: Sven Thomann

Etwas anders ist die Ausgangslage für Vincent Kriechmayr. Der Österreicher nutzt die Fahrt zu einem weiteren Belastungstest für sein rechtes Knie, in dem er bei seinem Sturz zweieinhalb Wochen zuvor in der Abfahrt in Wengen eine Innenband-Zerrung erlitten hat.

Kriechmayr fasste bereits sechs Tage nach dem Missgeschick am Lauberhorn im Super-G in Kitzbühel die Rückkehr ins Auge, kam aber von seiner Absicht wieder ab. Kriechmayrs erste Trainingsfahrt auf der Piste Schneekristall reicht zu Rang 2 hinter Ryan Cochran-Siegle. Der Amerikaner ist 65 Hundertstel schneller.

Kriechmayr fährt auf Rang 2 im 1. Abfahrtstraining. Foto: Sven Thomann

Dass Rogentin von den in diesem Weltcup-Winter gross auftrumpfenden Schweizern der Bestklassierte ist, überrascht nicht. Der Bündner muss im zweiten Training am Donnerstag eine teaminterne Ausscheidung um den fünften und letzten Startplatz im Rennen am Sonntag bestreiten. Weitere Anwärter sind Marco Kohler und Lars Rösti. Kohler belegt am Mittwoch Platz 13, Rösti Rang 32. Die Schweizer dürfen zu fünft antreten, weil sie mit Odermatt den amtierenden Weltmeister stellen, der das normale Kontingent nicht belastet.

Wie Rogentin büssen Odermatt und Monney etwas mehr als eine Sekunde auf die Bestzeit von Cochran-Siegle ein. Franjo von Allmen und Justin Murisier, die weiteren Schweizer mit Startgarantie am Sonntag, folgen auf den Plätzen 11 und 36. (SDA)