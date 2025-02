Kübeltrinken im Goassstall? 85 Euro

Hinterglemm ist nicht Kitzbühel. Aber: Après-Ski-Lokale sind auch hier genügend zu finden. Wo werden Marco Odermatt und Co. feiern, sollten Sie Medaillen gewinnen? Wenige Meter vom Ziel entfernt steht das «Hexenhäusl», von dem tatsächlich eine Holz-Hexe aus einem Turm auf das Party-Volk runterblickt. Auch der «Schwarzacherhof» ist nicht weit entfernt, hier steppt ab 16 Uhr der Bär. Wer die 950 Meter lange Fan-Meile runterläuft und in Saalbach ankommt, braucht nur noch wenige Meter zum «Goasstall».

Die Après-Ski-Hütte am Fuss der Reiterkogelbahn hat Platz für 2000 Personen und wurde schon beim Weltcupfinale vor einem Jahr von mehreren Ski-Assen in Beschlag genommen. Warum das Lokal so heisst? Ganz in der Nähe wurde 1993 ein Stall abgerissen, wo unter anderem Ziegen hausten. Als Blick zwei Tage vor WM-Beginn um 15 Uhr vorbeischaut, ist es ruhig – noch. Dauerbrenner im «Goasstall» ist das «Wiener Schnitzel von der Sau» (16 Euro). Ein grosses Bier kostet 6 Euro, die 1,5-Liter-Flasche «Moët & Chandon Ice» gibts 255 Euro und Kübeltrinken kann man aus dem Röhrli für 85 Euro. Was da drin ist? Der «Goassstall» überlässt es den Gästen. Offiziell heisst es: «0,7 l Flasche alk. Getränk mit 1 l Beigetränk.» Na dann, zum Wohl!