Lindsey Vonn erreicht beim Super-G in Sun Valley erstmals Podestplatz nach Comeback

40-jährige Vonn ist somit älteste Skifahrerin auf Weltcup-Podium

Podestplatz und Bestresultat im Super-G von Sun Valley in der Comeback-Saison – und das ausgerechnet beim Heimrennen in den USA. Das hätte sich selbst die stets optimistische Lindsey Vonn (40) nicht erträumt. Als bei ihrer Zieleinfahrt Rang 2 aufleuchtet, blickt die Amerikanerin, die mit Startnummer 17 ins Rennen gestartet war, ungläubig auf die Anzeigetafel, reckt danach die Fäuste hoch und jubelt. Im Ziel sinkt Vonn in den Schnee und vergiesst vor ihrem Heimpublikum Freudentränen. Wenig später ist der zweite Platz hinter Super-G-Kugelgewinnerin Lara Gut-Behrami Tatsache.

Vonn steht dank ihrer starken Fahrt erstmals seit ihrer Rückkehr in den Weltcup wieder auf dem Podium. Ihren letzten Podestplatz holte sich die Olympiasiegerin von 2010 zuvor mit Rang drei beim Super-G im schwedischen Are im März 2018 – also vor 2565 Tagen. Über ihr Resultat ist Vonn selbst überrascht. «Ich bin normalerweise am besten, wenn der Druck höher ist. Es war das letzte Rennen der Saison, ich habe einfach alles rausgehauen und alles für mein Heimpublikum gegeben», sagt sie nach dem Rennen.

«Es ist ein Wahnsinn»

Die Ski-Queen knackt in Sun Valley einen Altersrekord: Mit ihrem zweiten Platz ist die 40-Jährige die mit Abstand älteste Skifahrerin, die es im Weltcup je auf das Podest geschafft hat. Den bisherigen Rekord hielt Alexandra Meissnitzer. Die Österreicherin sicherte sich in der Saison 2007/08 im Alter von 34 Jahren den dritten Platz beim Super-G in Bormio (It), bei dem Vonn damals übrigens Zweite wurde. Vonn überbietet deren Rekord somit nun um rund sechs Jahre.

«Es ist ein Wahnsinn. Es war eine harte Saison. Die Leute sagten, ich könne es nicht, ich sei zu alt und nicht mehr gut genug. Ich habe trotzdem gekämpft», sagt Vonn bei einem Interview gegenüber «NBC Sports» und kämpft dabei mit Tränen in den Augen. Niemand habe daran geglaubt, ausser sie. «Ich glaube, ich habe es heute allen gezeigt», ist sich die 40-Jährige daher sicher.

«Ich kann sogar noch schneller fahren»

Insgesamt ist der zweite Platz vom Sonntag das 137. Podest in ihrer Karriere. «Ich bin sehr stolz, was ich mit einem falschen Knie geschafft habe», sagt die 82-fache Weltcupsiegerin, die sich nach jahrelangen Knieproblemen im April 2024 eine Knieprothese einsetzen liess und im Dezember 2024 beim Super-G in St. Moritz (14. Platz) sechs Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback feierte.

Ihr Comeback-Jahr sei aber auch schwierig gewesen. «Dieses Jahr war wirklich ein Auf und Ab, und es war manchmal schwer, positiv zu bleiben, vor allem, weil die Leute mir sagten, ich solle einfach aufhören – schon wieder», zieht Vonn nach dem Super-G in Sun Valley ihr Fazit.

Egal, was in der nächsten Saison passieren werde, sie sei stolz auf sich. Und Vonn macht sogleich eine Ansage an ihre Konkurrenz: «Ich weiss, dass ich auf diesem Niveau Ski fahren kann. Ich kann sogar noch schneller fahren und besser sein als das.» Das will sie im kommenden Winter beweisen und zum Abschluss ihrer erfolgreichen Karriere bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina (It) noch eine Medaille holen.