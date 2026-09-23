In wenigen Tagen schreiben Audrey Werro und das Curling-Team Schwaller Geschichte, indem sie ihre Weltranglisten erstmals toppen. In welchen Sportarten liegt die Schweiz im World Ranking sonst noch ganz vorne?

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es war eine geschichtsträchtige Woche für den Schweizer Sport. Zuerst übernimmt im Curling mit dem Team von Skip Yannick Schwaller erstmals in der Geschichte ein Schweizer Männer-Team die Position als Weltnummer 1. Dann klettert auch Leichtathletik-Phänomen Audrey Werro in der weltweiten 800-Meter-Weltrangliste zum Schluss ihrer gigantischen Saison ganz nach oben.

Blick liefert nun die Übersicht. In folgenden Sportarten steht aktuell die Schweiz in einer Weltrangliste (gibt es nicht in allen Sportarten) auf dem ersten Platz:

Eishockey

Es mag für die Fans nach dem verlorenen Final an der Heim-WM ein schwacher Trost sein. Aber: Die Schweiz führt tatsächlich die Weltrangliste an. Und nicht etwa Weltmeister Finnland oder Olympiasieger USA. Der Grund ist die Schweizer Konstanz. Weil der Verband IIHF in seiner Weltrangliste die letzten vier WMs sowie das letzte Olympia-Turnier berücksichtigt, ragt die Nati dank dreimal WM-Silber in Serie obenaus – 30 Punkte vor Kanada.

Unihockey

Die Frauen-Nati holt sich letzten Dezember in grossartiger Manier in Tschechien gegen die Gastgeberinnen den WM-Titel. Das hat auch Auswirkungen auf die Weltrangliste. Die Schweiz grüsst bei den Frauen von der Spitze. Das, weil in dieses Ranking die Ergebnisse der zwei letzten WMs einfliessen.

Orientierungslauf

Simona Aebersold (28) ist mittlerweile fünffache Weltmeisterin. Nicht wenige Expertinnen und Experten sagen: Die Seeländerin ist die beste OL-Läuferin der Welt. Dennoch fehlen Aebersold in der Weltrangliste momentan – trotz 6667 Punkten – fünf Zähler auf Rang 1. Im Sprint-Weltranking ist sie dafür klar Erste.

Leichtathletik

Audrey Werro schreibt weiter Geschichte. Als erste Schweizerin überhaupt ist sie im World Ranking einer Disziplin die Nummer 1. Diesen Meilenstein schaffte die Freiburgerin trotz ihrer gigantischen Saison erst letzte Woche, als ihr Sieg an der Ultimate Championship in Budapest in die Wertung kam. Weil nur die fünf besten Ergebnisse in den letzten zwölf Monaten zählen, war zuvor Werros Rivalin Keely Hodgkinson trotz der Seriensiege der Schweizerin vorne geblieben. Der Grund: Weil zum Beispiel Hodgkinsons WM-Bronze 2025 einen höheren «Score» gibt, als etwa Werros Diamond-League-Finalsieg und die Britin auch eine stärkere Hallen-Saison mit WM-Gold und Weltrekord vorweisen kann, kippte das Duell erst nach Budapest.

Curling

Es war am Ende keine Überraschung mehr, denn das Team um Skip Yannick Schwaller hatte sich ab 2025 definitiv ganz vorne an der Weltspitze etabliert. Nach WM-Silber und Olympia-Bronze folgte nun der Meilenstein mit dem Aufstieg zur Weltnummer 1. Als erstes Schweizer Männer-Team in der Geschichte.

Mountainbike

Im Cross-Country-Bereich ist die Schweiz trotz WM-Titel von Sina Frei nicht ganz vorne. Dafür aber in der Sparte Marathon: Die Basler Weltmeisterin Anna Weinbeer (32) dominiert die Saison 2026 total, gewann EM- und WM-Gold sowie den Gesamtweltcup – und führt die Weltrangliste klar an.

Trailrunning

Das Laufen abseits von Stadien und Strassen gehört zwar zur Leichtathletik, doch der internationale Verband ITRA führt eigene Weltranglisten. Hier glänzt die Schweiz gleich mit zwei Namen. Rémi Bonnet (31), auch ein begnadeter Skibergsteiger, führt die Gesamtwertung an, sowie auch die Disziplinenwertungen 10 km und Marathon. Während Robin Fournier (31) seinerseits Leader in der Sparte Endurance ist.

Kitesurfen

Zwar segelt Max Maeder (21) für Singapur, doch der Kite-Gigant besitzt auch den Schweizer Pass. Maeder führt die Weltrangliste an, sein Bruder Karl belegt übrigens Platz 17 – er segelt als Schweizer.