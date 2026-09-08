DE
FR
Abonnieren

Erst Krankheit, dann Militär
Ski-Talent Sue Piller blickt auf schwierige Monate zurück

In Ushuaia feilt Sue Piller an ihrer Technik für die neue Ski-Saison. Die Freiburgerin will nach Rückschlägen explosiver und direkter durch die Tore fahren.
Kommentieren
Foto: BENJAMIN SOLAND
Sue Piller trainiert in Ushuaia für explosiveren Ski-Stil

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Benjamin _Soland_Fotograf _Blick Sport_2-Bearbeitet.jpg
Mathias Germann und Benjamin Soland
Publiziert: vor 7 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten

Das Schild ist den meisten Ski-Profis bekannt. «Fin del Mundo» steht an der Hafenpromenade von Ushuaia. «Ende der Welt». Jedes Jahr kommen Hunderte Athletinnen und Athleten hierher, um sich im argentinischen Winter auf die Saison vorzubereiten.

Auch Sue Piller. Die 21-jährige Freiburgerin ist zum zweiten Mal in Südamerika. Und froh darüber. «Hier haben wir richtig Zeit, an der Technik zu arbeiten, das Material einzustellen und uns daran zu gewöhnen.»

Sie ist eine der Schweizer Aufsteigerinnen des letzten Winters: Sue Piller. Nach der Saison musste die Fribourgerin aber teilweise hartes Brot essen.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Piller gehört zu den Aufsteigerinnen der vergangenen Saison. Im Riesenslalom wurde sie einmal Sechste und holte fünf weitere Male Punkte. Dazu kamen die ersten Olympischen Spiele und zwei Siege im Europacup. «Ich habe das Gefühl, dass es jedes Jahr schneller geht, dass ich schneller wieder auf einem gewissen Niveau bin.»

Bakterieller Infekt legte Piller lahm

Nun verbringt Piller drei Wochen in der südlichsten Stadt der Welt. Sie wohnt mit dem Team am Meer und trainiert im Skigebiet Cerro Castor oberhalb Ushuaias. Das Ziel: Am 24. Oktober bereit sein für den Saisonauftakt auf dem steilen Rettenbachgletscher oberhalb von Sölden (Ö). «Ich fühle mich gut», sagt sie.

Unterstütze Schweizer Sporttalente

Dein Herz schlägt für Schweizer Sporterfolge? Mit deiner finanziellen Unterstützung schreibst du nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern entfesselst auch das Potenzial von über 1200 Athletinnen und Athleten in mehr als 80 Sportarten auf ihrem Weg an die Spitze. Supporte jetzt Schweizer Sporttalente von heute und morgen: sporthilfe.ch

Dein Herz schlägt für Schweizer Sporterfolge? Mit deiner finanziellen Unterstützung schreibst du nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern entfesselst auch das Potenzial von über 1200 Athletinnen und Athleten in mehr als 80 Sportarten auf ihrem Weg an die Spitze. Supporte jetzt Schweizer Sporttalente von heute und morgen: sporthilfe.ch

Hier gibts alle Infos zum Sporthilfe Team Suisse

Das war im Frühling nicht so. Zweimal war sie rund fünf Tage krank, mit Grippe und hohem Fieber. Beim dritten Mal wurde es heftiger: ein bakterieller Infekt, der auch den Magen in Mitleidenschaft zog. Hat sie eine Erklärung?

Dreimal wurde sie krank. Der Körper brauchte eine Pause, doch diese erhielt er nicht.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Piller muss nicht lange überlegen. «Die Spannung nach der Saison lässt auf einmal nach. Ich werde dann häufig krank.»

18 Wochen Spitzensport-RS brachten viel

Das Problem: Nur zwei Tage nach ihrem letzten Rennen, der Schweizer Meisterschaft, rückte Piller in die Spitzensport-RS ein. Anders ging es nicht. «Mein Körper brauchte Ruhe, aber ich gab sie ihm nicht. Aus sportlicher Sicht war es absolut nicht sinnvoll, so früh einzurücken.» Sie musste gleich wieder heim.

Die Riesenslalom-Spezialistin rückte nach der Schweizer Meisterschaft sofort in die Spitzensport-RS ein.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Einen Vorwurf macht sie dem Bundesamt für Sport nicht. Im Gegenteil. Auch Athletinnen und Athleten aus anderen Sportarten rückten in Magglingen BE ein, und der Beginn der RS lässt sich nicht auf die Trainingsplanung jedes Einzelnen abstimmen. «Ich habe in den 18 Wochen viel gelernt und von hervorragenden Trainingsbedingungen profitiert», sagt Piller.

Pillers Ziel: Mehr Explosivität, direktere Fahrweise

Den körperlichen Rückstand hat sie inzwischen aufgeholt. Auch der Rücken, früher immer wieder eine Problemzone, macht mit. Piller kann sich deshalb auf den nächsten Schritt konzentrieren. Ihr Fokus liegt nicht mehr auf dem Muskelaufbau. Davon hat sie genug. «Die Masse ist da. Jetzt muss ich sie anders orientieren – mehr in Richtung Schnellkraft.» Piller will explosiver werden. Das soll ihr helfen, die Tore direkter anzusteuern, statt einen grösseren Bogen zu fahren.

Piller ist froh, durfte sie in Magglingen Militärdienst leisten.
Foto: imago/ZUMA Press

Denn genau dort sieht sie noch Potenzial. Rund und schön, die Geschwindigkeit stets unter Kontrolle – so will Piller nicht mehr unterwegs sein. «Ich muss das rausbekommen und kopfloser fahren. Einfach weniger lieb.»

In Ushuaia arbeitet sie daran. Auf steilen, teilweise eisigen Hängen. Tag für Tag, Woche für Woche. Zurücklehnen gibt es nicht – auch nicht nach Militär und Krankheit.

1/9
Sie ist eine der Schweizer Aufsteigerinnen des letzten Winters: Sue Piller. Nach der Saison musste die Fribourgerin aber teilweise hartes Brot essen.
Foto: BENJAMIN SOLAND
Mehr zum Skisport
So hart ist das Velo-Training von Odermatt
0:19
Vorbereitung auf Ski-Saison
So hart ist das Velo-Training von Odermatt
Shiffrin feiert auf Country-Hochzeit – ohne Kilde
«Kann es nur empfehlen»
Shiffrin feiert auf Country-Hochzeit – ohne Kilde
Gute Nachrichten für Ski-Star Odermatt nach Verletzung
Mit Video
«Pause war nicht schlecht»
Gute Nachrichten für Ski-Star Odermatt nach Verletzung
Gibt es in Zukunft fast jedes Jahr eine Ski-WM?
FIS legt Pläne vor
Gibt es in Zukunft fast jedes Jahr eine Ski-WM?
Lindsey Vonn wagt sich auf den Tennisplatz
0:30
Arzt gibt grünes Licht
Lindsey Vonn wagt sich auf den Tennisplatz
Slalom-Ass überschlägt sich auf dem Wasser
0:50
Sommer endet für Ski-Stars
Slalom-Ass überschlägt sich auf dem Wasser
Schweizer Slalom-Spezialistin meldet sich topfit zurück
Nach langer Leidenszeit
Schweizer Slalom-Spezialistin meldet sich topfit zurück
Ösi-Ski-Legende setzt sich für Hirscher-Wildcard ein
«Sollte das Privileg haben»
Ösi-Ski-Legende setzt sich für Hirscher-Wildcard ein
Spezieller Lauberhorn-Sieger Walter Tresch (†78) ist tot
Schweizer Ski-Ikone
Spezieller Lauberhorn-Sieger Walter Tresch (†78) ist tot
ÖSV-Star über Schattenseiten des Vaterseins
Schattenseiten des Vaterseins
Slalom-Star hat nicht einmal mehr daheim angerufen
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen