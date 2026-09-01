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Arzt gibt grünes Licht
Lindsey Vonn wagt sich auf den Tennisplatz

Am Wochenende spielte Lindsey Vonn bei den US Open in New York gegen Legenden wie Kim Clijsters und Jimmy Connors.
Publiziert: 07:20 Uhr
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