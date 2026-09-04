Shiffrin feiert auf Country-Hochzeit – ohne Kilde

Einer ihrer ältesten Freunde hat geheiratet. Den grossen Tag lässt sich Skistar Mikaela Shiffrin nicht entgehen. Sie teilt Party-Eindrücke. Auf den Fotos fällt auf: Ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde war nicht dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mikaela Shiffrin hat die Hochzeit ihres Kindheitsfreundes besucht

Begleitet wurde sie von ihrer Mutter und ihrem Bruder, ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde fehlte

Shiffrin hatte auf der Feier unter dem Motto Country viel Spass

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit rund zweieinhalb Jahren sind die Skistars Mikaela Shiffrin (31) und Aleksander Aamodt Kilde (33) verlobt. Mit der Planung ihrer Hochzeit haben die beiden nach wie vor nicht angefangen, wie Shiffrin jüngst in ihrem Podcast «What's the Point with Mikaela Shiffrin» verraten hat. Der Grund: Die gemeinsame Zeit ist rar.

Deswegen wird diese nicht mit dem Planen der Hochzeit verbracht, sondern anderweitig genutzt. «Ich bin überhaupt nicht gestresst. Ich weiss ja, mit wem ich mein Leben verbringen will», so Shiffrin.

Ob sie dennoch nach Hochzeitsinspirationen Ausschau hält? Am vergangenen Wochenende war sie zumindest auf einer zu Gast. Ihr Kindheitsfreund Alex Leever (31) hat geheiratet. «Ich habe das Wochenende damit verbracht, die Hochzeit meines allerersten Freundes mit der Liebe seines Lebens zu feiern», teilt Shiffrin auf Instagram Eindrücke.

Mit Cowboyhut und ohne ihren Verlobten

Das Fest fand unter dem Motto Country auf einer Ranch statt. Auf mehreren Fotos trägt Shiffrin entsprechend einen Cowboyhut, zu ihrem dunkelblauen Kleid kombiniert sie Cowboystiefeletten und eine Lederjacke.

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Die Hochzeit hat Shiffrin gemeinsam mit ihrer Mutter Eileen und ihrem Bruder Taylor sowie dessen Partnerin Kristiana besucht. Nicht dabei war hingegen die Liebe ihres Lebens. Kildes Saisonvorbereitung liess das nicht zu. Der Norweger weilt derzeit im Trainingslager in Chile. Die Fotos seiner Verlobten kommentiert er mit drei Herzen.

Auch ohne ihn hat sich Shiffrin bestens amüsiert. «10 von 10 Punkten – ich kann es nur empfehlen», schreibt sie. Und fügt an: «Es war ein verdammt grossartiger Spass.» Auch ihr Freund hat sich über seinen berühmten Hochzeitsgast gefreut. «Danke für alles», schreibt er unter die Fotos. «Wir haben seit der Schule schon viel erlebt.»

1:01 Seit zwei Jahren verlobt: Shiffrin gibt Update zu Hochzeitsplänen mit Kilde