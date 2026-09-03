Die Ergebnisse der Sitzung des FIS-Rats im Berner Oberland lassen aufhorchen. Der Weltverband will zukünftig in allen Jahren ohne Olympische Spiele eine WM austragen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Ski-Weltverband FIS will die Weltmeisterschaften ab 2032 jährlich, statt wie bisher alle zwei Jahre, austragen. Einzige Ausnahme: In Jahren mit Olympischen Spielen wird auch weiterhin keine WM gefahren.

Bisher fand die WM in allen ungeraden Jahren im Februar statt. Mit dem Plan, dem der FIS-Rat an einer zweitägigen Sitzung am FIS-Hauptsitz in Oberhofen am Thunersee zugestimmt hat, käme also alle vier Jahre eine WM hinzu, da Olympia alle vier Jahre stattfindet.

Nach einer detaillierten Bewertung sei der Rat auch bereit, die Machbarkeit einer Erhöhung der Frequenz bereits auf das Jahr 2028 zu prüfen, erklärt die FIS in einer Mitteilung.

Die nächste WM findet im Februar 2027 in Crans-Montana VS statt.