Knapp sieben Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden gibt es News zur Verletzung von Marco Odermatt. Der Ski-Superstar wird wohl doch noch ins Trainingscamp nach Südamerika reisen können.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Odermatt (28) verletzt sich beim Training in Stans und pausiert

Therapie in Engelberg erfolgreich: Muskelverletzung heilt schneller als erwartet

Am Montag Abflug nach Chile: Schnee-Camp im Valle Nevado geplant

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Die letzten Tage sind für Marco Odermatt (28) nicht nach Plan verlaufen. Das Problem hat sich beim erfolgreichsten Athleten der Swiss-Ski-Geschichte bereits vor ein paar Wochen im Gletscher-Training in Zermatt abgezeichnet. «Da habe ich ein leichtes Ziehen beim Hüftknochen gespürt.»

Dennoch hat sich der fünffache Gesamtweltcupsieger unmittelbar nach der Abreise aus dem Wallis nicht davon abhalten lassen, im Kraft- und Ausdauerbereich Vollgas zu geben. «Zudem habe ich bei einer Wanderung mit meiner Freundin beim Abstieg deutlich über 1000 Höhenmeter zurückgelegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich aufgrund des Muskelkaters vom Freitagstraining beim Abstieg falsch belastet habe», ergänzt Odermatt.

Kurz darauf gab es im Krafttraining in Stans den «Chlapf», der den bald 29-jährigen Ausnahmesportler zu einer Zwangspause verdonnerte. «Während ich eine Kniebeuge gemacht habe, habe ich einen Zwick erhalten. Ich habe gehört, wie es leicht ‹chlöpft›!» Bei der anschliessenden medizinischen Untersuchung wurde eine kleine Muskelverletzung entdeckt. Somit konnte Odermatt am letzten Montag nicht mit der Riesenslalom-Gruppe ins Trainingscamp nach Chile reisen.

Therapie hat schnell angeschlagen

Stattdessen hat der Mann mit 54 Einzel-Weltcupsiegen viel Zeit beim Physiotherapeuten Patrick Amrhein in Engelberg OW verbracht. Das Ergebnis ist erfreulich: Amrheins Therapie hat bei Odermatt derart schnell angeschlagen, dass er am kommenden Montag doch noch ins Schnee-Camp im chilenischen Valle Nevado fliegen kann. «Patrick hat wirklich einen Top-Job gemacht, ich schaue dem Trainingscamp in Südamerika optimistisch entgegen. Mir ist aber auch klar, dass ich in den ersten Tagen in Chile ein bisschen Piano zu Werke gehen muss, ich darf nicht zu früh forcieren.»

Riesen-Trainer Helmut Krug weiss, dass Marco in den letzten Jahren nicht nur auf den Ski, sondern auch bei allen anderen sportlichen Tätigkeiten voll am Limit war. «Nun hat sein Körper halt einmal ‹Start-Stop› gesagt. Deshalb glaube ich, dass diese Zwangspause für Marco nicht schlecht war.»