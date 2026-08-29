Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Marco Odermatt sagt Chile-Reise wegen Muskelverletzung ab
- Therapie und Reha haben laut Swiss-Ski jetzt Priorität
- Neue Saisonplanung folgt, sobald Schnee-Training möglich ist
Marco MäderLeiter Sport-Desk
Marco Odermatt (28) wird am kommenden Montag nicht wie geplant mit dem Swiss-Ski-Team nach Chile ins Trainingslager reisen. Der Grund: Der Superstar hat sich eine kleine Muskelverletzung zugezogen.
«Im Vordergrund stehen nun Therapie sowie Reha. Sobald ein Training auf Schnee wieder möglich ist, wird die weitere Saisonvorbereitung neu geplant», heisst es in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski.
Die Weltcupsaison für Odermatt beginnt am Sonntag, 25. Oktober 2026, mit dem traditionellen Riesenslalom in Sölden (Ö).