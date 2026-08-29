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Chile-Reise abgesagt
Ski-Superstar Odermatt hat sich verletzt

Marco Odermatt verpasst die Chile-Reise des Swiss-Ski-Teams am Montag. Der Grund: Eine Muskelverletzung zwingt den Superstar zur Pause.
Publiziert: 19:43 Uhr
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Marco Odermatt muss pausieren.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Marco Odermatt sagt Chile-Reise wegen Muskelverletzung ab
  • Therapie und Reha haben laut Swiss-Ski jetzt Priorität
  • Neue Saisonplanung folgt, sobald Schnee-Training möglich ist
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Marco Odermatt (28) wird am kommenden Montag nicht wie geplant mit dem Swiss-Ski-Team nach Chile ins Trainingslager reisen. Der Grund: Der Superstar hat sich eine kleine Muskelverletzung zugezogen. 

«Im Vordergrund stehen nun Therapie sowie Reha. Sobald ein Training auf Schnee wieder möglich ist, wird die weitere Saisonvorbereitung neu geplant», heisst es in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski. 

Die Weltcupsaison für Odermatt beginnt am Sonntag, 25. Oktober 2026, mit dem traditionellen Riesenslalom in Sölden (Ö). 

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