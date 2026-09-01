Nach vier Kreuzbandrissen zurück auf der Piste: Aline Danioth (28) erkämpft sich in Neuseeland zwei Podestplätze. Die Schweizer Skifahrerin fühlt sich fit und bereit, in der neuen Saison konstanter zu werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aline Danioth (28) trainiert nach Verletzungsserie in Neuseeland, ist topfit zurück

Zweimal Podestplatz beim Australian New Zealand Cup, wichtige FIS-Punkte gesammelt

Neun Rennen in drei Wochen im Frühling, Ziel: Konstanz im Weltcup

Mathias Germann Reporter Sport

Vier Kreuzbandrisse, sieben grosse Knieoperationen, unzählige Wochen im Spital und in der Reha. Slalom-Spezialistin Aline Danioth (28) weiss, was Comebacks bedeuten. Umso mehr bedeutet es, wenn sie heute sagt: «Ich bin ohne grosse Einschränkungen durch Frühling und Sommer gekommen. Ich fühle mich sehr gut.»

Danioth meldet sich aus Neuseeland. 18'000 Kilometer weg von Andermatt UR, wo sie daheim ist. Dort trainiert sie seit einigen Wochen. Am Mount Hutt fuhr sie zuletzt zweimal als Zweite aufs Podest im Australian New Zealand Cup. «Das gibt einige FIS-Punkte», sagt sie zufrieden. Die helfen ihr, im Weltcup eine bessere Startnummer zu bekommen. Wichtiger ist aber etwas anderes: «Weil ich wegen meiner vielen Verletzungen in den letzten Jahren viele Rennen verpasst habe, tun sie mir besonders gut.»

Tatsächlich: Nach ihrem letzten Europacup- und Weltcuprennen fuhr Danioth im Frühling innert drei Wochen neun Rennen. Rennkilometer statt Reha. Erfahrung statt Krankenakte.

Danioth ist topfit

Früher bereitete sich Danioth in Argentinien auf den europäischen Winter vor. Jetzt ist sie erstmals mit dem Team in Neuseeland. «Es ist richtig cool. Ein megaschönes Land. Skifahren bleibt aber die Priorität Nummer 1.»

Vor allem im Athletiktraining habe sie grosse Fortschritte gemacht. In der neuen Saison will sie vor allem konstanter werden. Zwar fuhr Danioth zweimal in die Weltcuppunkte – als 16. in Copper Mountain (USA) und als 25. in Flachau (Ö). Sie schied aber auch oft aus oder verpasste den zweiten Lauf. «Es gab Bedingungen, bei denen ich mich unwohl gefühlt habe. Das will ich ändern.»

Der Anfang ist gemacht. Und die Krankenakte darf ruhig weiter verstaut bleiben.