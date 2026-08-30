Alles nicht so schlimm bei Marco Odermatt? Nach einer Muskelverletzung könnte der Ski-Überflieger doch noch ins Trainingslager fliegen.

Am Samstagabend meldet Swiss-Ski, dass Marco Odermatt (28) wegen einer Muskelverletzung nicht wie geplant am Montag ins Trainingslager nach Chile fliegen kann. Ist das Trainingslager für den Superstar damit futsch? Nein!

Denn am Montag fliegt vorerst nur die Riesenslalom-Gruppe – mit der auch Odermatt normalerweise trainiert – nach Südamerika. Die Speedspezialisten folgen eine Woche später. Wie Blick weiss, besteht eine realistische Chance, dass der Nidwaldner am 7. September mit den Abfahrern doch noch ins Trainingslager fliegt. Ihm würden dann immer noch drei Wochen in Chile bleiben.