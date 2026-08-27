Lindsey Vonn erklärt auf Instagram, wie sehr sie ihre verstorbene Mutter auf dem Weg zurück nach ihrer schweren Verletzung vermisst. Indes macht der Ski-Star grosse Fortschritte und kann schon wieder Fahrrad fahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindsey Vonn (41) erholt sich von schwerem Beinbruch bei Olympia 2026

Auf Instagram erklärt sie, wie sehr sie ihre verstorbene Mutter vermisst

Erstes Velofahren nach Unfall, vollständige Genesung in eineinhalb Jahren erwartet

Carlo Steiner Redaktor Sport

Es gibt Licht am Ende des Tunnels bei Lindsey Vonn (41). Anfang Februar zog sich der Ski-Star bei den Olympischen Spielen in Cortina einen komplizierten Unterschenkelbruch zu. Weil so viel Blut in das verletzte Bein geflossen war, bestand sogar die Gefahr einer Amputation, wie die US-Amerikanerin erklärte. Es begann eine beschwerliche Reise zurück, mindestens acht Operationen inklusive.

Über sieben Monate nach dem Unfall konnte Vonn nun erstmals wieder Velo fahren, wie sie in einem emotionalen Instagram-Post mitteilt. «Das erste Mal zurück auf dem Rennrad. Ich habe geweint. Ich bin so glücklich und dankbar», schreibt die 84-fache Weltcupsiegerin.

Auf dem Weg zurück nicht begleiten konnte sie ihre Mutter Linda Krohn, die 2022 der Nervenkrankheit ALS erlegen war. Wie nah ihr der Verlust ihrer Mama noch immer geht, bringt Vonn in einem weiteren Eintrag in den sozialen Medien zum Ausdruck.

«Vier Jahre ohne dich ... Es gab so viele Momente in diesem Jahr, in denen ich dich um Rat fragen, deine Hand halten und mich von dir trösten lassen wollte, als es mir schlecht ging», erklärt sie. «Es waren meine ersten Olympischen Spiele ohne dich. Es lief nicht so gut wie damals, als du noch dabei warst. Aber ich hatte Glück und ich weiss, dass du einen grossen Anteil daran hattest. Ich vermisse dich jeden Tag, Mama. Ich liebe dich so sehr.»

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Kommt es zum Comeback?

Auch ohne ihre Mutter macht Vonn grosse Fortschritte. Ob sie wieder in den Ski-Zirkus zurückkehren wird, lässt sie indes weiter offen. «Es ist nur so, dass ich Skirennen liebe und nie einen letzten Lauf hatte. Ich konnte mich nie verabschieden. Ich weiss nicht, vielleicht noch ein Rennen zum Abschied», erklärte sie im April und widersprach damit den Worten ihres Vaters, Alan Kildow. Dieser wählte direkt im Anschluss an den Unfall deutliche Worte: «Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere.»

Zu allfälligen Abschlussrennen wird es aber wohl frühestens im übernächsten Winter kommen. In einem Interview Ende April erklärte sie, dass sie erst in eineinhalb Jahren vollständig genesen sein wird.