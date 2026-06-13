Ski-Ass feiert Traumhochzeit am Meer

Der nächste Skirennfahrer ist unter der Haube. Miha Hrobat hat Ja gesagt. Und das in romantischer Kulisse mit Blick aufs Meer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Miha Hrobat und Lana Petek haben geheiratet

Ihre Traumhochzeit findet mit Meerblick in Slowenien statt

Die beiden sind seit Jahren ein Paar und haben zwei Kinder

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Sommer haben die Skistars Zeit für die Liebe. So haben an diesem Wochenende erneut die Hochzeitsglocken geläutet. Nach den Technikspezialisten Luca Aerni (33), Loïc Meillard (29), Filip Zubcic (33) und Clément Noël (29) hat dieses Mal ein Speed-Ass Ja gesagt. Miha Hrobat (31) hat seine langjährige Partnerin Lana Petek (30) geheiratet.

Die Hochzeit findet in traumhafter Kulisse statt. In der Villa Tartini im slowenischen Strunjan besiegeln die beiden ihre Liebe. Während die Braut ein schulterfreies weisses Kleid trägt, hat sich der Bräutigam für einen klassischen Smoking in Schwarz entschieden. Umgeben von Familie und Freunden geben sich Hrobat und Petek mit Blick aufs Meer das Jawort. Und feiern anschliessend ausgelassen. Auch der Gang durch einen Regen aus Rosenblättern inklusive romantischem Hochzeitskuss darf nicht fehlen.

Unter den Gästen sind mit Zan Kranjec (33) und Martin Cater (33) zwei Teamkollegen von Hrobat. Die Party dauert bis spät in die Nacht. Als die Hochzeitstorte präsentiert wird, ist es längst dunkel.

Antrag auf den Malediven

Hrobat und seine Ehefrau sind seit Jahren ein Paar und haben zwei Kinder: Tochter Ava (5) und Sohn Maks (3). Schon der Heiratsantrag fand in traumhafter Kulisse statt. Letztes Jahr im Frühling waren die beiden auf den Malediven, als der Slowene Petek die Frage aller Fragen gestellt hat.

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Kurz zuvor hatte Hrobat die beste Saison seiner Karriere abgeschlossen. In seinem 104. Weltcuprennen fuhr er als Dritter erstmals aufs Podest und liess diesem Erfolg zwei weitere dritte Plätze folgen. Am Ende wurde er im Gesamtweltcup 15. und in der Abfahrtswertung Vierter.

Letzten Winter konnte er nicht ganz daran anknüpfen. Ein weiterer Podestplatz ist bisher nicht dazu gekommen, aber Hrobat ist dreimal in die Top 10 gefahren. Unabhängig davon schwebt er aktuell auf Wolke sieben. Und wer weiss, vielleicht beflügelt ihn das für weitere Höhenflüge im Weltcup.