Ramona Bieri Redaktorin Sport

Loïc Meillard, Clément Noël oder Filip Zubcic – bei zahlreichen Ski-Stars haben seit dem Ende der letzten Saison die Hochzeitsglocken geläutet. Nun gibt es ein neues Mitglied im Klub der Ehemänner. Auch Ryan Cochran-Siegle (34) hat sich getraut. Der amerikanische Speedspezialist hat seine langjährige Partnerin Jessie Lucas geheiratet.

Viele Details zu ihrer Traumhochzeit verraten die beiden nicht. Cochran-Siegle repostet lediglich in seiner Instagram-Story ein kurzes Video, das offenbar unmittelbar nach der Trauung entstanden ist. Er und seine Ehefrau laufen zwischen ihren Gästen hindurch, halten inne für den obligaten Hochzeitskuss und lassen sich feiern.

Das Ganze findet unter freiem Himmel statt. Der Speedspezialist kommentiert das Video mit zwei Worten: «Meine Frau.» Wann und wo die beiden geheiratet haben, lässt Cochran-Siegle offen. Unter den Gästen sind auch Teamkollegen. So teilt etwa Paula Moltzan einige Eindrücke auf Instagram. «Das schönste Wochenende zu Ehren der tollsten Menschen. Auf ein Leben voller Liebe», schreibt sie dazu.

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Zweimal Olympia-Silber

Die Hochzeit ist zweifelsohne ein weiteres Highlight, welches das Jahr 2026 für Cochran-Siegle bereithält. Das erste ereignete sich im Februar in Bormio (It). An den Olympischen Spielen fährt er hinter Sieger Franjo von Allmen als Zweiter aufs Podest. Wie schon vier Jahre zuvor gewinnt er im Super-G Silber. Vor Ort hat auch seine Ehefrau mitgefiebert.

«Sie spielt eine grosse Rolle in meinem Leben», sagt Cochran-Siegle nach dem Erfolg. «Es ist toll, diesen Moment mit ihr zu teilen. Ich habe das nicht erwartet, aber es ist natürlich schön, eine Medaille nach Hause zu nehmen.» Das Besondere: Auf den Tag genau 54 Jahre zuvor hat auch seine Mutter gejubelt. Barbara Ann Cochran (75) gewann am 11. Februar 1972 Olympiagold im Slalom.

Im Weltcup hat Cochran-Siegle bisher 192 Rennen bestritten, fünfmal ist er aufs Podest gefahren. Den einzigen Sieg feierte er 2020 – ebenfalls im Super-G von Bormio. Rund um die Hochzeit befindet er sich momentan mitten in der Vorbereitung auf die nächste Saison.