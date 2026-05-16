Ski-Ass feiert romantische Hochzeit

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Filip Zubcic heiratet seine langjährige Partnerin Ana Vukoja

Die beiden zeigen zahlreiche Bilder ihrer romantischen Hochzeit

Aus dem Ski-Weltcup gibts viele Glückwünsche

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Alles neu macht der Mai – so lautet ein Sprichwort. Bei Ski-Ass Filip Zubcic (33) trifft das gleich doppelt zu.

Zum einen wird der kroatische Technik-Spezialist künftig mit einer neuen Skimarke unterwegs sein. Bereits Mitte April verabschiedete sich Zubcic nach 22 Jahren von den Atomic-Latten. Einen Monat später gibt er bekannt, dass er auf die neue Saison hin von Nordica ausgerüstet wird.

Und zum anderen ist er jetzt ein verheirateter Mann. «Mr. und Mrs. Zubcic», teilt er am Samstagnachmittag auf Instagram die schönen Neuigkeiten. Dazu postet er eine Reihe Fotos des Hochzeitstages. Auf dem ersten präsentieren er und seine Frau Ana stolz ihre Eheringe. Im Hintergrund ist ihre Party-Location mit den Gästen zu sehen.

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Auch Selfies vor und aus der Kirche sowie beim Ankleiden dürfen nicht fehlen. Zudem teilt Zubcic ein Foto seiner Frau, auf dem ihr wunderschönes Hochzeitskleid mit langer Schleppe zu sehen ist. Auf der Party am Abend trägt sie dann ein kurzes Kleid – und macht gemeinsam mit ihrem Mann die Tanzfläche unsicher.

Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus

Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Slalom-Olympiasieger Loïc Meillard, der vor kurzem selber geheiratet hat, lässt unter dem Beitrag ein Emoji mit Herzaugen sowie ein rotes Herz. Zahlreiche weitere Ski-Stars wie Miha Hrobat, Atle Lie McGrath oder Ilka Stuhec schliessen sich den Glückwünschen an.

Filip Zubcic und Ana, ehemals Vukoja, sind seit Jahren ein Paar. Den Heiratsantrag hat er seiner Liebsten letzten Sommer gemacht. Beflügelt hat ihn sein Liebesglück in der abgelaufenen Saison aber nicht wirklich. Zwar hat Zubcic beim Riesenslalom von Copper Mountain (USA) als Dritter den 13. Podestplatz seiner Karriere herausgefahren, daneben hat er es aber nur noch ein weiteres Mal in die Top 7 (Slalom in Wengen BE) geschafft. Sechsmal hat er die Qualifikation für den zweiten Lauf verpasst, zweimal ist er ausgeschieden. In seiner Karriere kommt Zubcic bisher auf drei Weltcupsiege. 2021 wurde er zudem Vize-Weltmeister im Parallel-Rennen.