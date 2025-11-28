Odermatt startet als Letzter des Schweizer Spitzentrios

Die neue Saison ist noch jung, doch Marco Odermatt hat mit zwei Siegen in seinen zwei Starts bereits wieder die Muskeln spielen lassen. Heute wird er mit der Startnummer 6 und als dritter Schweizer ins Rennen gehen. Vor ihm werden mit der Startnummer 3 Thomas Tumler und mit der Nr. 5 Loïc Meillard bereits zwei andere Schweizer starten. Insgesamt werden acht Schweizer den 1. Lauf in Angriff nehmen.
Die Schweizer Startnummern
3 Thomas Tumler
5 Loïc Meillard
6 Marco Odermatt
22 Luca Aerni
35 Lenz Hächler
49 Fadri Janutin
54 Livio Simonet
55 Sandro Zurbrügg
Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Männer in Copper Mountain. Mit dem 1. Lauf geht es um 18 Uhr los.