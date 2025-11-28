Odermatt startet als Letzter des Schweizer Spitzentrios

Acht Schweizer am Start – Odermatt mit der 6

Die neue Saison ist noch jung, doch Marco Odermatt hat mit zwei Siegen in seinen zwei Starts bereits wieder die Muskeln spielen lassen. Heute wird er mit der Startnummer 6 und als dritter Schweizer ins Rennen gehen. Vor ihm werden mit der Startnummer 3 Thomas Tumler und mit der Nr. 5 Loïc Meillard bereits zwei andere Schweizer starten. Insgesamt werden acht Schweizer den 1. Lauf in Angriff nehmen.

Die Schweizer Startnummern

3 Thomas Tumler

5 Loïc Meillard

6 Marco Odermatt

22 Luca Aerni

35 Lenz Hächler

49 Fadri Janutin

54 Livio Simonet

55 Sandro Zurbrügg