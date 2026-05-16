Nach der anstrengenden Saison ist die Zeit gekommen für Ferien und Erholung. Die Ski-Stars ziehts dabei oft in die Wärme. Auf Social Media lassen sie ihre Fans daran teilhaben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach der anstrengenden Saison ist bei den Ski-Stars Erholung angesagt

Die meisten zieht es in die Wärme, manche wählen exotischen Ferienort

Dabei geniessen sie die Zeit mit ihren Liebsten

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde

Mikaela Shiffrin (31) und Aleksander Aamodt Kilde (33) haben endlich Zeit füreinander. Das Ski-Traumpaar besucht Anfang Mai den Formel-1-GP von Miami und hängt danach Ferien in der Wärme an. Neben Zeit am Strand gehört auch Golfen zum Programm von Shiffrin und Kilde. «Die Frostbeule ist endlich aufgetaut», schreibt die Amerikanerin zu den traumhaften Ferienschnappschüssen.

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0:47 Gemeinsam mit Partner Kilde: Mikaela Shiffrin geniesst den Miami-GP in vollen Zügen

Delia Durrer

Delia Durrer (23) gilt als Schweizer Speed-Hoffnung. Nach der anstrengenden Saison, welche die Nidwaldnerin Anfang April mit den Rängen 3 (Abfahrt) und 8 (Super-G) an den Schweizer Meisterschaften abgeschlossen hat, lädt sie ihre Batterien auf. «Dringend benötigte Quality Time», schreibt sie zu Fotos von ihrer Auszeit auf Instagram. Wo genau sie diese verbracht hat, lässt Durrer offen.

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Giovanni Franzoni

Der italienische Speedspezialist Giovanni Franzoni (25) tauscht Schnee gegen Wasser und zwei Latten gegen ein Brett. Um nach der anstrengenden Saison zu entspannen, steigt der Sieger der Kitzbühel-Abfahrt 2026 aufs Surfbrett. Und macht damit Marco Odermatt (28) Konkurrenz. Der Nidwaldner ist ebenfalls begnadeter Surfer. «Je weniger du dich kümmerst, desto mehr lebst du», schreibt Franzoni zu den Schnappschüssen, die ihn unter anderem beim Surfen zeigen.

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0:50 Nicht nur auf der Ski-Piste: Franzoni macht Odermatt auch auf dem Wasser Konkurrenz

Julia Scheib

Am 12. Mai feiert Julia Scheib Geburtstag. Das tut die österreichische Riesenslalom-Kugelgewinnerin aber nicht daheim bei ihren Liebsten. Sie geniesst stattdessen zur Feier des Tages leckeres Essen in Tokio (Jp). «Cheers to 28», schreibt Scheib auf Instagram. Und fügt an: «Endlich wieder eine gerade Zahl.»

Lara Colturi

Ski-Talent Lara Colturi (19) erkundet in den Ferien ihre Heimat. Mit dem Van ist sie in Albanien unterwegs. «Kilometerlange, unberührte Strassen, Kurven in den Bergen, Sonnenuntergänge am Meer und all die kleinen Momente dazwischen», schreibt sie dazu auf Instagram. Und fügt an: «Albanien aus dem Fenster des Vans zu sehen, ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis.»

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Asja Zenere

Letzten Winter hat Asja Zenere (29) im Weltcup Podestpremiere gefeiert. Nun zieht es die Italienerin in die Ferne. Sie entspannt in Punta Cana.

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Federica Brignone

Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone (35) sucht in den Ferien den Nervenkitzel. Sie taucht mit Haien (siehe Video oben). Auf Fuerteventura geniesst die Italienerin aber auch die Zeit auf dem Wasser mit dem Surfbrett und entspannt am Strand.

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Atle Lie McGrath

«Einige Dinge sind gut für den Körper, andere Dinge sind gut für die Seele» – mit diesen Worten umschreibt Atle Lie McGrath (26) seine Ferien. Gemeinsam mit seiner Freundin Maud Brandtzaeg verbringt er diese in Palm Springs. Neben gutem Essen oder Entspannen am Strand mit einer spannenden Lektüre gehört auch Golf spielen zum Programm auf dem US-Trip.

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Elena Curtoni

In der letzten Saison hat Elena Curtoni (35) den vierten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Nun tankt auch die italienische Speed-Spezialistin gemeinsam mit ihrem Ehemann Nicolo Robello Energie im Paradies. Wo sie ihre Ferien verbringt, das verrät Curtoni nicht. Zu ihren Ferienbildern schreibt sie lediglich eine Reihe Emojis – von einer Blume über eine Insel bis zur Avocado ist alles dabei.

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Thomas Tumler

Thomas Tumler (36) nimmt seine Fan-Liebe mit in die Ferien. Auch aus der Ferne unterstützt er den FC Bayern München – mit Schal auf einer Palme sitzend. Sein Klub scheidet trotzdem im Halbfinal der Champions League aus. Die Ferien vermiest das dem Schweizer Riesenslalom-Ass aber nicht. «Es war toll… die Batterien sind wieder voll», schreibt der Bündner zu Fotos, die ihn beim Surfen und Entspannen in der Karibik zeigen.

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Camille Rast

Nicht ganz so weit weg ziehts Camille Rast (26). Die Slalom-Weltmeisterin ist nach Frankreich gereist – mit ihren Boys, wie sie selber schreibt. Neben gutem Essen steht vor allem viel Zeit am und auf dem Wasser auf dem Programm. Auch ein bisschen Sport darf nicht fehlen.

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Valérie Grenier

Tierische Bekanntschaften macht Valérie Grenier (29) in ihren Ferien in Costa Rica. Im Baum entdeckt sie ein Äffchen, das genüsslich eine Banane isst, auf Abstand geht sie bei einem Krokodil und auf dem Meer trifft sie Delfine. Ansonsten ist auch bei der Kanadierin viel Zeit am Strand angesagt.

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Corinne Suter

Auch die Schweizer Speed-Queen Corinne Suter (31) hat es in die Wärme gezogen. Wo sie ihre Ferien verbringt, lässt sie allerdings offen. Auf den Fotos, die Suter veröffentlicht, posiert sie neben einer Palme oder am Strand und geniesst die Abkühlung im Meer. «Szenenwechsel!», schreibt sie dazu.

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Wendy Holdener

Wendy Holdener (32) ziehts in ihren Ferien vom Schnee aufs Wasser. Gemeinsam mit ihrem Partner Remy Allemann und Freunden schippert die amtierende Vize-Weltmeisterin im Slalom vor Mikronesien mit einem Katamaran übers Meer. Die erste Woche fasst sie mit «sonnig, entspannt und wunderschön» zusammen. Als Nächstes steht Tauchen auf dem Programm.

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Emma Aicher

Den Triumph im Gesamtweltcup hat Emma Aicher (22) knapp verpasst. Nun gönnt sich die deutsche Allrounderin ihre verdienten Ferien. Wohin es sie verschlagen hat, lässt Aicher offen. Aber neben viel Zeit im und am Wasser gehört auch gutes Essen zu ihrem Ferienprogramm.

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Sofia Goggia

«Kristallklares Meer, Reis und Fisch zu jeder Mahlzeit, unglaubliche Orte, auf eine Abenteuerreise in die Welt aufbrechen und dabei wissen, dass man sie mit Menschen teilt, die man nicht kennt» – das schreibt Sofia Goggia (33) über ihre Ferien auf den Philippinen. Die Italienerin geniesst die Zeit am, auf und im Meer, spielt mit einheimischen Kindern Basketball und lässt sich auch von Regen die Laune nicht verderben. In ihren Ferien braucht Goggia keinen Luxus, sondern wohnt in kleinen, etwas rustikalen Hotels, «in denen man sich ab und zu fragt, warum man sich das nur angetan hat», wie sie weiter schreibt. Aber das Schöne daran sei, aus dem Alltag auszubrechen und Neues zu erleben.

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Vincent Kriechmayr

Vincent Kriechmayr (34) weilt mit seiner Ehefrau Michaela in den Ferien. Die beiden geniessen la dolce vita – das süsse Leben – in Italien.

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Giovanni Borsotti

Der italienische Riesenslalom-Spezialist Giovanni Borsotti (35) hat Thailand als sein Ferienziel auserkoren. Dabei geniesst er nicht nur Sonnenuntergänge am Strand, sondern stürzt sich auch ins Getümmel in der Stadt.

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Cornelia Hütter

Wie viele ihrer Ski-Kolleginnen und -Kollegen hat es auch Cornelia Hütter (33) ans Meer verschlagen. Wo sie «Vitamin Sea» tankt, lässt die Österreicherin allerdings offen. Daneben wirds bei ihr auch sportlich, sie schwingt das Racket auf dem Tennisplatz.

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Lucas Braathen

Anfang März hat Lucas Braathen (26) seine Pläne für nach der Saison ausgeplaudert. Er weilt in den nächsten Wochen in Brasilien – auch, um mehr Zeit mit seiner Freundin Isadora Cruz (28) verbringen zu können. Wie das beim Riesenslalom-Olympiasieger aussieht, zeigt er auf Instagram. Die beiden turteln in Rio, feiern Braathens Geburtstag oder besuchen eine Fashion Show.

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Franjo von Allmen

Entspannt am Strand liegen? Nicht mit Franjo von Allmen (24). Der dreifache Olympiasieger braucht auch nach dem Saisonende Action. Dafür tauscht er seine zwei Bretter gegen zwei Räder und macht den Wald auf dem Mountainbike unsicher. Und das nicht alleine, sondern mit Kollegen. Von Allmen beweist, im steilen Gelände macht er auch ohne Schnee eine gute Figur.

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Marco Kohler

In Kitzbühel hat sich Marco Kohler (28) das Kreuzband gerissen. Nach Wochen der Reha gönnt sich der Schweizer Speed-Spezialist nun eine Auszeit. Dafür ist er ins sonnige Florida gereist. Eindrücke davon teilt er auf Instagram.

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Katharina Liensberger

Anfang Januar hat sich Katharina Liensberger (29) das Kreuzband gerissen. Zuletzt bestand ihr Alltag deswegen vor allem aus Therapie und Arbeiten fürs Comeback. Erholung darf dabei aber nicht zu kurz kommen – gefunden hat die Österreicherin diese im steirischen Thermen- und Vulkanland sowie am Meer in Kroatien. «Neue Energie für alles, was kommt», schreibt sie zu einer Reihe Fotos, die sie mit ihren Fans teilt.

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Henrik Kristoffersen

Nach dem Saisonende ist bei Henrik Kristoffersen (31) Familienzeit angesagt. Gemeinsam mit Ehefrau Tonje und Söhnchen Emil hat es ihn in die Wärme gezogen. Wohin die Reise den Norweger führte, ist nicht bekannt. Aber seine Frau teilt zahlreiche Eindrücke. Und schreibt dazu: «Wir geniessen unser letztes Abenteuer als dreiköpfige Familie, bevor die kleine Schwester zu uns stösst.» Denn die beiden erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs.

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Marco Schwarz

Auch der österreichische Allrounder Marco Schwarz (30) hat sich bereits eine kurze Auszeit an der Wärme gegönnt. Wohin es ihn verschlagen hat, lässt er offen. Aber er hat nicht nur das Meer genossen, sondern auch leckeres Essen. Unter den Fotos kündigt Schwarz bereits an, dass es danach wieder zurück auf die Ski geht.

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Anna Swenn-Larsson

An den Olympischen Spielen ist Anna Swenn-Larsson (34) im Slalom zu Bronze gekurvt. Nach dem Saisonende hat es die Schwedin nach Asien gezogen. Gemeinsam mit ihrem Freund verbringt Swenn-Larsson fünf Tage in Tokio und Sapporo. Den Kurzurlaub bezeichnet sie als vollen Erfolg. Dabei hat sie, wie sie mit einem Augenzwinkern verrät, eine Erkenntnis gewonnen: «Mir wurde klar, dass mein Freund in seinem früheren Leben wahrscheinlich ein Japaner war.» Wie sie darauf kommt, führt sie allerdings nicht weiter aus.

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Lindsey Vonn

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen kämpft sich Lindsey Vonn (41) in den Alltag zurück. Dabei braucht die Amerikanerin auch mal eine Pause, um den Kopf zu lüften. In die Ferien reist sie deswegen noch nicht, aber sie gönnt sich zwischen ihren Trainingseinheiten einen Abstecher ans Meer.

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Stephanie Jenal

Nach einer schweren Verletzung hat Stephanie Jenal (28) letzten Winter ihr Comeback gegeben. Und musste die Saison wegen starker Knieschmerzen vorzeitig abbrechen. Nun hat die Schweizer Speedspezialistin «ein paar Tage im Paradies» verbracht. Sie ist in die Dominikanische Republik gereist.