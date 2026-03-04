Lucas Braathen schwebt auf Wolke sieben. Neben Olympia-Gold ist dafür auch seine Freundin Isadora Cruz verantwortlich. Die beiden verbringen zuletzt gemeinsam Zeit in Brasilien. Und sprechen in einem Interview über ihre Beziehung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lucas Braathen gewinnt Riesenslalom-Gold für Brasilien bei Olympia 2026

Erste Medaille für Brasilien inspiriert zukünftige Generationen laut Urkunde

Braathen erreicht als erster Skifahrer über eine Million Instagram-Follower War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Dank Riesenslalom-Gold von Lucas Braathen (25) hat Brasilien erstmals eine Medaille bei Winterspielen gewonnen. Kaum war Olympia für ihn vorbei, ist Braathen in seine Heimat gereist. Möglich machte dies der Rennkalender, der ihm eine knapp dreiwöchige Pause beschert hat, ehe es für ihn kommendes Wochenende in Kranjska Gora (Sln) weitergeht.

In Brasilien wurde er geehrt. Ihm wurde eine Urkunde überreicht, auf der unter anderem steht, dass Braathen mit seiner Leistung «zukünftige Generationen dazu inspiriert, daran zu glauben, dass keine Grenze unüberwindbar ist». Der Ski-Star ist gerührt von dieser Auszeichnung und betont auf Instagram: «Diese Goldmedaille gehört uns allen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein Stück davon widmet er so auch seiner Freundin Isadora Cruz (28). Letzten Sommer hat er die Liebe zur brasilianischen Schauspielerin öffentlich gemacht, inzwischen sind die beiden seit rund zehn Monaten ein Paar. Sie führen eine Fernbeziehung – Cruz lebt in Brasilien, Braathen hat seinen Hauptwohnsitz in Österreich. Die beiden versuchen aber, sich so oft wie möglich zu sehen. So verbrachen sie Weihnachten in St. Moritz GR.

Braathen knackt besondere Marke

Immer wieder lassen sie ihre Fans auf Instagram an ihrer Liebe teilhaben. Dort hat Braathen jüngst einen neuen Rekord aufgestellt. Als erster männlicher Skirennfahrer hat er über eine Million Follower – eine Marke, die bisher aus dem alpinen Skisport beispielsweise nur Mikaela Shiffrin oder Lindsey Vonn geknackt haben. Zum Vergleich: Marco Odermatt kommt auf 630'000 Follower.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Lucas und ich versuchen, unser Privatleben so gut wie möglich zu schützen», sagt Cruz vor kurzem in einem Interview mit dem brasilianischen Fernsehen. Als ihr Liebster am Valentinstag den grössten Erfolg seiner Karriere feiert, teilt sie auf Social Media dennoch eine Reihe Pärchenfotos.

Die Fernbeziehung bezeichnet sie als tägliche Herausforderung, «aber wenn man jemanden hat, dessen Träume und Ambitionen genauso gross wie die eigenen sind, wird es einfacher. Man versteht die Opfer des anderen und freut sich sehr über die Erfolge des anderen.»

Zuletzt haben Braathen und Cruz in einem gemeinsamen Fernsehinterview verraten, dass sie bald für längere Zeit zusammen sein werden. Cruz wohnt zehn Minuten vom brasilianischen Olympiazentrum entfernt. Die beiden haben so Braathens Trainer davon überzeugt, «sein Training ausserhalb der Ski- und Schneesaison nach Brasilien zu verlegen». Cruz freut sich denn: «Von April bis August wird Lucas also hier bei mir bleiben.»