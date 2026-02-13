Odermatt und Meillard starten direkt nacheinander

Drei der sieben Riesenslaloms hat Marco Odermatt in diesem Winter gewonnen, zweimal triumphierte Loïc Meillard. Die beiden zählen auch im Olympia-Rennen zu den Favoriten auf den Sieg. Daneben haben ihre Teamkollegen Thomas Tumler und Luca Aerni das Zeug, ein Wörtchen um die Top 3 mitzureden. Die Österreicher Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz, welche jeweils einmal siegten, gehören ebenso zum Kreis der Medaillenanwärter. Auch die Norweger Henrik Kristoffersen, Timon Haugan und Atle Lie McGrath darf man nicht vergessen, ebenso den Brasilianer Lucas Braathen.
Vor vier Jahren hat Marco Odermatt in seiner Paradedisziplin Olympia-Gold gewonnen. Nun tritt er zur Titelverteidigung an. Und ist als erster aus dem Schweizer Quartett an der Reihe. Er trägt die Startnummer 5. Direkt nach ihm ist die Reihe an Loïc Meillard, der letztes Jahr an der WM Bronze gewonnen hat. Auch Thomas Tumler stand damals auf dem Podest – als Zweiter. Er ist der dritte Schweizer, der ins Rennen geht. Den Abschluss macht Luca Aerni.
5 Marco Odermatt
6 Loïc Meillard
9 Thomas Tumler
14 Luca Aerni
Die zweitletzte Olympia-Entscheidung bei den Ski-Männern steht auf dem Programm. Gibts für Marco Odermatt zum Abschluss Gold? Der 1. Lauf des Riesenslaloms beginnt um 10 Uhr. Endgültig um die Medaillen gehts dann im 2. Lauf ab 13.30 Uhr.