Odermatt und Meillard starten direkt nacheinander

Die Schweizer

Vor vier Jahren hat Marco Odermatt in seiner Paradedisziplin Olympia-Gold gewonnen. Nun tritt er zur Titelverteidigung an. Und ist als erster aus dem Schweizer Quartett an der Reihe. Er trägt die Startnummer 5. Direkt nach ihm ist die Reihe an Loïc Meillard, der letztes Jahr an der WM Bronze gewonnen hat. Auch Thomas Tumler stand damals auf dem Podest – als Zweiter. Er ist der dritte Schweizer, der ins Rennen geht. Den Abschluss macht Luca Aerni.

5 Marco Odermatt

6 Loïc Meillard

9 Thomas Tumler

14 Luca Aerni