Zwei Ski-Stars machen ihre Liebe öffentlich

Neues Liebesglück im Ski-Weltcup. Norwegens Ski-Stars Thea Louise Stjernesund und Timon Haugan sind ein Paar. Sie kennen sich schon ihr halbes Leben, gefunkt hats aber erst jetzt.

Die beiden Ski-Stars kennen sich seit 15 Jahren

Die beiden Ski-Stars kennen sich seit 15 Jahren

Haugan gewann 12 Weltcuppodestplätze, Stjernesund hat 6 Podestplätze erreicht

Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (35),Mikaela Shiffrin (30) und Aleksander Aamodt Kilde (33) oder Vincent Kriechmayr (34) und Michaela Heider (30) – schon viele Ski-Stars haben im Weltcup ihre grosse Liebe gefunden.

Nun hats erneut gefunkt. Dieses Mal im norwegischen Team. Timon Haugan (29) und Thea Louise Stjernesund (29) machen ihre Liebe öffentlich. «Ja, wir sind ein Paar», bestätigt Stjernesund gegenüber dem norwegischen Fernsehsender NRK.

Ihre Liebe steht dabei unter dem Motto «Gut Ding will Weile haben». Denn obwohl die beiden sich schon seit 15 Jahren kennen, sind sie erst seit November ein Paar. Ihre gemeinsame Geschichte beginnt im Sportgymnasium, wo sie während vier Jahren die gleiche Klasse besuchen. In dieser Zeit ist Stjernesund oft bei Haugan zum Abendessen eingeladen – dabei freunden sich auch die Mütter der beiden an.

«Da war ich völlig überrascht»

Und zwischen ihren Kindern scheint sich was zu entwickeln. Zumindest Haugan empfindet das so. 2021 sucht er das Gespräch und will herausfinden, ob da mehr zwischen den beiden ist. «Da war ich völlig überrascht», erinnert sich Stjernesund. Und verrät, dass es für sie ein schlechter Zeitpunkt war. Aber sie liess eine Hintertür offen. «Ich sagte ihm, dass es sein kann, dass ich in fünf Jahren reumütig zurückkomme.» So lange muss Haugan nicht warten. «Am Ende dauerte es nicht fünf, sondern vier Jahre. Es ist lustig, wie sich die Dinge ändern.»

Ohne Erwartungen hat Stjernesund ihm nun ihre Gefühle gestanden. Und es hat gefunkt. Sie könnten sich glücklich schätzen, dass sie ihre Beziehung auf einer 15-jährigen Freundschaft aufbauen können, meint sie.

Nicht nur privat gehen die beiden nun gemeinsam durchs Leben. Auf den Ski haben sie schon zusammen Rennen bestritten. Bei Olympia 2022 holten die Technik-Spezialisten im Team-Event Bronze, an der WM 2023 Silber.

Zuletzt ist Stjernesund im Riesenslalom zu Olympia-Silber gefahren. Eine Einzelmedaille bei einem Grossanlass fehlt Haugan noch. Dafür hat er in Sachen Weltcuppodestplätze die Nase vorne. Zwölfmal ist er in die Top 3 gefahren, davon sechsmal als Sieger. Bei Stjernsund sind es sechs Podestplätze, ein Sieg fehlt ihr noch.