Odermatt fährt im untersten Abschnitt allen davon
1. Sieg auf Kandahar-Abfahrt:Odermatt fährt im untersten Abschnitt allen davon

Odermatt mit Premiere
Abfahrts-Dreifachsieg ist ein Schweizer Jubiläum

Die Schweizer Abfahrer feiern in Garmisch-Partenkirchen einen Dreifachsieg. Damit machen sie das Stängeli in dieser Disziplin voll. Und Marco Odermatt feiert eine besondere Premiere.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Max Julen, Pirmin Zurbriggen und Jacques Lüthy jubelte 1983 in Adelboden zu dritt auf dem Podest.
Foto: foto-net / Gabor Horvath
Stefan Meier und Ramona Bieri

Marco Odermatt gewinnt die Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen (De) vor Alexis Monney und Stefan Rogentin. Das Trio macht in der Königsdisziplin damit das Stängeli voll. Es ist der zehnte Schweizer Dreifachsieg in einer Abfahrt.

Insgesamt ist es der 18. Dreifachsieg der Schweizer Männer. In diesem Winter ist es der zweite. Im Dezember triumphierte Loïc Meillard im Riesenslalom von Val d'Isère (Fr) vor seinen beiden Landsmännern Luca Aerni und Marco Odermatt.

Die totalen Schweizer Triumphe häufen sich im Weltcup. Schaut man die letzte und die aktuelle Saison an, ist es allein in dieser Zeit der fünfte Dreifachsieg. Zwei gab es im Riesenslalom, in der Abfahrt ist es Nummer 3. In der Königsdisziplin sind die Schweizer sowieso am erfolgreichsten, wenn es darum geht, das ganze Podest einzunehmen.

Für Marco Odermatt ist es indes eine Premiere. Der Nidwaldner stand zwar schon viermal bei einem Schweizer Dreifachsieg auf dem Podest – für Platz 1 hats bisher nie gereicht. Das hat sich mit dem Triumph in Garmisch-Partenkirchen nun geändert.

