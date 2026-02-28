Dreifachführung für die Schweiz! Monney kitzelt Odermatt nur

Giovanni Franzoni (ITA)

Über eine nachlassende Piste müssen wir jetzt also noch nicht reden. Giovanni Franzoni legt gut los. Doch dem Italiener fehlt es an Erfahrung auf dieser Piste. Lediglich eine komplette Trainingsfahrt steht für ihn erst zu Bude. Gestern hat er einen Ski verloren. Unter diesen Umständen wäre eine Bestzeit schon ein Wunder. Dafür macht es der Olympiazweite dennoch sehr gut, verliert zwar 1,2 Sekunden auf die Bestzeit, reiht sich aber als Vierter ein.