Dreifachführung für die Schweiz! Monney kitzelt Odermatt nur

Nicht am Start ist der Schweizer Niels Hintermann. Also ist jetzt Miha Hrobat an der Reihe. Richtig in Fahrt kommt auch der Slowene nicht. Auch hier setzt es einen üppigen Rückstand. Über Rang 13 kommt der 31-Jährige nicht hinaus.
Cameron Alexander schiebt sich in den Hang. Schnell wird klar, dass es fürs Podium nicht reichen wird. Aber es geht ja dahinter noch um weitere gute Platzierungen. Da ist im Klassement noch eine Menge Platz. Mit mehr als zwei Sekunden Zeitverlust schafft man es allerdings nicht unter die Top 10. Der Kanadier ist für den Moment Zwölfter.
Jetzt steht der Olympiasieger bereit. Anfangs hat Franjo von Allmen etwas Verspätung, gibt die Ski dann aber gut frei. Mitte des Rennen ist der Weltmeister nur eine Hundertstel zurück. Doch dann treibt es ihn bei einem Rechtsschwung zu weit raus. Das kostet entscheidend Zeit. Am Ende fehlen ihm fast anderthalb Sekunden. Der Olympiasieger ist geschlagen, liegt auf Platz sechs.
Vincent Kriechmayr hat auf der Kandahar 2021 mal einen Super G gewonnen. Der Vizeweltmeister ist zunächst hervorragend dabei, kratzt bis Mitte des Laufes an der Bestzeit. Dann büsst der Oberösterreicher etwas ein. Am Ende kommt der 34-Jährige zeitgleich mit Giovanni Franzoni ins Ziel.
Über eine nachlassende Piste müssen wir jetzt also noch nicht reden. Giovanni Franzoni legt gut los. Doch dem Italiener fehlt es an Erfahrung auf dieser Piste. Lediglich eine komplette Trainingsfahrt steht für ihn erst zu Bude. Gestern hat er einen Ski verloren. Unter diesen Umständen wäre eine Bestzeit schon ein Wunder. Dafür macht es der Olympiazweite dennoch sehr gut, verliert zwar 1,2 Sekunden auf die Bestzeit, reiht sich aber als Vierter ein.
Den Schweizern taugt das hier einfach. Das beweist Alexis Monney. Der 26-Jährige ist sogar noch schneller als Odermatt. Wie geht das denn überhaupt? Nach reihenweise Zwischenbestzeiten fehlen ihm ausgerechnet im Ziel kümmerliche vier Hundertstel - Platz zwei.
Dann macht sich Nils Allègre auf den Weg. Und der Franzose legt vielversprechend los. ist bis Mitte des Rennens ganz nah an Odermatt dran. Der aber ist unten sensationell gut gefahren. Und das bekommt der 32-Jährieg nicht hin. Zudem gerät er kurz vor dem Ziel bei einem Linksschwung auf Abwege, es drückt ihn hinten rein. So büsst Allègre fast zwei Sekunden ein.
Nun stehen noch ein paar Schweizer bereit, die hier zeigen werden, was noch geht. Marco Odermatt stellt das in der Tat unter Beweis. Der Olympiavierte spielt seine überragende Technik aus und wird immer schneller. Ganz unten fährt der Nidwaldner noch richtig viel aus, liegt im Ziel knapp eine Sekunde vorn. Unglaublich!
Den Nordamerikanern scheinen die Bedingungen nicht zu taugen. Kann das Ryan Cochran-Siegle vielleicht widerlegen? Zumindest ist der US-Boy besser unterwegs als die beiden nordamerikanischen Kollegen, die bereits im Ziel sind. Und im letzten Streckenteil legt Cochran-Siegle noch richtig zu, wird unten raus immer schneller. Zur Bestzeit fehlt am Ende nur eine halbe Sekunde - Platz zwei!.
Also muss Dominik Paris jetzt zeigen, was hier noch möglich ist. In der Tat ist der Olympiadritte nah an den Bestzeiten dran. Mit all seiner Erfahrung bewältigt der Sieger von 2021 diese Piste. Doch Stefan Rogentin ist unten ganz stark gefahren. Das bekommt Paris nicht hin, reiht sich eine Hundertstel hinter Florian Schieder als Dritter ein.