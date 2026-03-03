Schweizer Speed-Ass verkündet Karriereende

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mit den letzten Rennen dieser Ski-Saison geht eine Schweizer Karriere zu Ende. Joana Hählen hängt nach diesem Winter ihre Ski an den Nagel. Das teilt Swiss-Ski in einer Medienmitteilung mit.

Bis heute hat die 34-jährige Bernerin 166 Weltcup-Rennen bestritten. Nun folgt schon bald ihr letztes. «Mein Rücktritt war kein spontaner Entschluss, sondern das Ende eines langen Prozesses», wird Hählen in der Mitteilung zitiert. Schon vor dem Saisonstart hat sie zu Blick gesagt, dass sie nicht wisse, ob sie noch eine oder zwei Saisons fahre. «Nach meiner Verletzung vor zwei Jahren habe ich alles gegeben, mental und körperlich, um noch einmal ans Limit zu kommen. Doch Kopf und Körper wollten das Risiko nicht mehr tragen.» Der Entscheid ist am vergangenen Wochenende gefallen. «Im Ziel in Soldeu wusste ich: Es ist richtig aufzuhören. Ich habe noch einmal alles versucht und darauf bin ich stolz.»

Fünf Podestplätze und vier Kreuzbandrisse

Hählen blickt auf 13 Jahre im Weltcup zurück. Ihr Debüt hat die Speedspezialistin im November 2013 in Beaver Creek gegeben. Insgesamt fünfmal ist sie aufs Podest gefahren – für einen Sieg hats allerdings nie gereicht. «Die fünf Podestplätze bleiben unvergessliche Highlights. Aus vier Kreuzbandrissen habe ich gelernt, wie stark Körper und Geist sein können, und dass oft mehr möglich ist, als man denkt», blickt Hählen zurück.

Sie ist dankbar, konnte sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen und weiss, dass ohne ihr Team und ihr Umfeld dieser Weg nicht möglich gewesen wäre. Wie es mit ihr weiter geht, ist noch offen. «Für die Zukunft habe ich erste Ideen, konkret ist aber noch nichts», meint Hählen. Sie möchte nun vor allem erstmal noch eines tun: die letzten Rennen geniessen. Daneben geht es für sie darum, «Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind, und offen sein für alles, was das Leben noch bereithält.»

Auf privater Ebene ist dies unter anderem ihre Hochzeit. Denn seit letztem August ist Hählen mit ihrem langjährigen Freund Lorenz verlobt.