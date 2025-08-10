DE
«Das einfachste Ja»
Ski-Ass Joana Hählen hat sich verlobt

Die Schweizer Speed-Spezialistin Joana Hählen hat sich verlobt. Dies teilt sie auf Instagram mit.
Publiziert: vor 42 Minuten
Da ist der Ring: Joana Hählen hat sich mit ihrem Freund verlobt.
Foto: Instagram / @joanahaehlen
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Während der Ski-Zirkus in der Sommerpause weilt, gibts schöne Nachrichten von Joana Hählen (33). Die Speed-Spezialistin hat sich nämlich mit ihrem langjährigen Freund verlobt. Dies teilt sie auf Instagram mit. Zu sehen ist ein romantischer Sonnenuntergang und eine strahlende Hählen mit ihrem Partner.

Bei Sonnenuntergang und Vollmond

«Das einfachste Ja», schreibt sie dazu. Und weiter auf Schweizerdeutsch: «Sonnenuntergang und Vollmond – genau dort, wo wir uns vor 8,5 Jahren verliebt haben.»

Sportlich lief es bei Hählen in der vergangenen Saison nicht immer rund. Sie fuhr den ganzen Winter nur einmal in die Top 10 – bei der Abfahrt von La Thuile in Italien. In ihrer Karriere fuhr die Schweizerin im Weltcup bisher fünfmal aufs Podest, zuletzt im Dezember 2023 in Val-d'Isère (Frankreich). Auf einen Weltcupsieg muss sie bisher noch warten.

