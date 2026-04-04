Fridolin Beglinger ist der neue starke Mann des Eidgenössischen Schwingerverbandes. Auf seiner Baustelle erzählt der Glarner von seiner Kindheit mit Tieren, einem Panzer-Unfall und stellt eine Kampfrichter-Änderung in Aussicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fridolin Beglinger wird neuer technischer Leiter des Schwingerverbands

Der Glarner wuchs auf einem Bauernhof auf und wollte als Kind Tierarzt werden

Nach einem Missgeschick im Militär landete er per Zufall auf dem Bau War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicola Abt Reporter Sport

Es ist eine derart niederschmetternde Statistik, dass Fridolin Beglinger (51) sie auswendig kennt. «Gegen Nöldi Forrer habe ich jeden Kampf verloren», erzählt der Glarner. Im Sägemehl war der 49-fache Kranzgewinner weit davon entfernt, den Thron zu besteigen. Abseits des Rings hat sich Beglinger vor wenigen Wochen nun aber doch noch die Krone aufgesetzt.

Er beerbt Stefan Strebel als technischer Leiter des Verbandes. Und steigt damit zum neuen Schwinger-Boss auf. Doch wer ist der Mann, den alle «Fridli» nennen? Blick trifft ihn auf seiner Baustelle in Netstal GL.

Spezielles Winter-Highlight

Seit letztem Oktober ist Beglinger hier als Polier tätig. Dass er dereinst auf dem Bau arbeiten würde, zeichnete sich lange nicht ab. Beglinger wuchs auf einem Bauernhof auf. «Da mir die Kühe besonders gut gefallen haben, wollte ich Tierarzt werden.»

Als Bauernsohn half er seinem Vater regelmässig im Stall, packte an, wo es ihn brauchte. Ferien lagen selten drin. «Wir sind nie verreist, höchstens mal auf einen Tagesausflug gegangen», erinnert sich Beglinger. Obwohl er in einfachen Verhältnissen aufwuchs, blickt er gerne zurück. «Ich hatte eine schöne Kindheit.»

Auch weil im Winter jeweils ein besonderes Highlight auf ihn und seine drei Brüder wartete. Der Vater arbeitete an einem Sessellift, weshalb Beglinger regelmässig auf den Ski stand. «Das habe ich geliebt.» Weil er sich draussen in der Natur am wohlsten fühlt, begrub er als Teenager seinen Bubentraum vom Tierarztberuf.

Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Landwirt. Letztlich brauchte es einen Zufall, damit er auf dem Bau landete. Sein heutiger Chef sprach ihn aus dem Nichts an und fragte, ob er nicht zu ihm wechseln wolle. «Der Job klang spannend, also sagte ich zu.» Diese Episode liegt inzwischen 23 Jahre zurück. Noch immer arbeitet Beglinger für die gleiche Firma.

Panzer-Missgeschick im Militär

Während er bei seinen Arbeiten auf der Baustelle bisher mehr oder weniger unbeschadet blieb, sorgte er einst im Militär für einen gröberen Verlust. Als Fahrer eines Leopard-Panzers nahm er an einem Manöver in Bure JU Teil. «Dort hast du entweder Schlamm oder Staub.» An diesem Tag war es sehr trocken.

Drei Panzer fuhren hintereinander und sollten sich auf ein Signal hin möglichst schnell nebeneinander aufstellen. Beglinger sass im hintersten Fahrzeug. «Sobald es losging, drückte ich aufs Gas.» Vor ihm wirbelten die beiden anderen Panzer eine dichte Staubwolke auf.

Dann passiert es. Ein Fahrzeug bremst abrupt ab. «Ich habe es im letzten Moment noch gesehen.» Zu spät. Beglinger kracht seitlich in den Panzer. Der Schaden? 200’000 Franken. «Immerhin weiss ich seither, warum ich Steuern zahlen», erklärt er lachend.

Emotionaler ESAF-Moment mit seiner Tochter

Ganz ohne Folgen blieb die Aktion aber nicht. Beglinger musste für fünf Nächte ins Militärgefängnis. «Ich hatte meine Ruhe. Deshalb war es gar nicht so schlimm.» Zurück im zivilen Leben feierte er mit 20 Jahren seinen ersten Kranzgewinn. Zum Schwingsport fand Beglinger durch seinen Vater, der selbst Kranzschwinger war und damals als Präsident des Schwingklubs amtete.

Dass ihm die ganz grossen Titel verwehrt blieben, führt der zweifache Familienvater auf die fehlende Grösse zurück. Mit seinen 1,80 Metern war er vielen Gegnern körperlich unterlegen. Die Schwing-Tradition in der Familie Beglinger führt mittlerweile sein Sohn weiter. Tochter Stefanie durfte am ESAF 2025 in Mollis GL als Ehrendame neben ihrem Vater in die Arena einlaufen.

Als Technischer Leiter der Nordostschweizer holte Beglinger nach 18 Jahren den Königstitel zurück in seinen Teilverband. «Schöner hätte dieses Kapitel nicht enden können. Das war von Anfang an mein grosses Ziel.» Ab sofort muss er für alle fünf Teilverbände denken.

Eine Kampfrichter-Änderung auf gutem Weg

Alles über den Haufen werfen will Beglinger während seiner sechsjährigen Amtszeit nicht. «Mein Vorgänger hat bereits einen guten Job gemacht. Ein grosses Anliegen von mir ist sicher, dass wir die Kampfrichter weiter verbessern.» Aktuell werden verschiedene Dinge getestet.

Der Tablet-Helfer am Tisch überzeugt ihn. «Das kommt sehr gut an, das werden wir wohl beibehalten.» Offener ist die Situation beim Headset, das die Kommunikation erleichtern soll. «Die Idee ist gut, aber wir müssen klären, ob das an einem ESAF mit all den Störsignalen funktionieren würde.»

Skeptisch bleibt er beim zweiten Platzkampfrichter. «Wenn einer etwas sieht und der andere nicht, hast du wieder die gleichen Diskussionen.» Viel zu reden wir auch die kommende Saison geben. Beim Höhepunkt, dem Kilchberger-Schwinget, darf Beglinger den ersten Gang allein einteilen. «Ich will den Zuschauern spektakuläre Kämpfe bieten.»

Gedanken über die besten Paarungen wird er sich auch auf seiner Baustelle in Netstal machen. Bis die vier Zweifamilienhäuser stehen, vergeht noch mehr als ein Jahr.