Werner Schlegel dominiert das Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest. Zu reden gibt aber nicht nur seine starke Leistung im Sägemehl, sondern vielmehr die äusseren Bedingungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Rheintaler Oberländer Verbandsschwingfest findet bei Temperaturen um den Gefrierpunkt statt

Funktionäre kritisierten die «grenzwertigen» Bedingungen, einige forderten eine Absage

Festsieger Werner Schlegel sieht das ganz anders – er appeliert an die Eigenverantwortung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicola Abt Reporter Sport

Es sind Bilder, wie man sie sonst eher von einem Weihnachtsmarkt kennt. Die Schwing-Fans stehen mit Kappen, Handschuhen und Tee in den Händen am Sägemehlrand. Das Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Gams SG findet bei Temperaturen um den Gefrierpunkt statt. Am Morgen liegt auf den vier Sägemehlringen eine dünne Schneeschicht.

Da Werner Schlegel (23) diskussionslos gewinnt, ist das Wetter dann auch das Gesprächsthema Nummer eins. Gegenüber Blick bezeichnen gleich mehrere hochrangige Funktionäre die Bedingungen als «grenzwertig». Einige sind sogar der Meinung, dass das Schwingfest hätte abgesagt werden müssen. So setze man die Gesundheit der Athleten aufs Spiel.

Schneider ist positiv überrascht

Bereits im Vorfeld machten die äusseren Bedingungen Schlagzeilen. Domenic Schneider (31) hatte lange über eine Teilnahme nachgedacht. «Wenn es schneit, dann trete ich nicht an», sagte er unter der Woche. Die Verletzungsgefahr sei ihm zu hoch.

Am Sonntag steht der Thurgauer dann doch im Sägemehl. «Es war besser als erwartet», erklärt er danach. Der Schneefall bleibt aus. Von «grenzwertigen» Bedingungen will auch Festsieger Schlegel nichts wissen.

«Die Bedingungen waren kein Problem. Es kann sich jeder entsprechend anziehen und aufwärmen.» Der Toggenburger schützt sich mit einer Jacke, Kappen und Handschuhen gegen die Temperaturen. Kurz vor den Kämpfen sieht Schlegel eher so aus, als würde er an einem Skilift anstehen, statt gleich einen Gang zu bestreiten. «Am Morgen war es kalt, am Nachmittag blieb es zum Glück trocken. Deshalb ging es für uns Athleten.»

Alpiger teilt die Jungen ein

Während sich Schlegel feiern lassen kann, darf sich auch Josias Müller (20) als heimlicher Sieger fühlen. Der Bündner stellt nicht nur den späteren Festsieger, sondern auch Kilchberger-Champion Damian Ott. Eine bärenstarke Leistung des designierten Nachfolgers von König Armon Orlik.

Während Ott und Schneider zu den Geschlagenen gehören. Ein anderer Eidgenosse setzt gleichzeitig ein fettes Ausrufezeichen. Nick Alpiger (29) triumphiert beim Hallenschwingfest in Lenzburg. Dabei bodigt er die zwei Zukunftshoffnungen Sinisha Lüscher (20) und Marius Frank (21).



