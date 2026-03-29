Herzlich willkommen – in Gams liegt Schnee

So haben sich die Schwinger den Start in die Freiluftsaison nicht vorgestellt. Auf den vier Sägemehlringen liegt Schnee! Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt steigen sie heute beim Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Gams in die Zwilchhosen. Der Blick auf die Teilnehmerliste dürfte zumindest die Herzen der Zuschauer etwas erwärmen. Schliesslich treten mit dem ESAF-Schlussgänger Werner Schlegel, dem Kilchberger-Sieger Damian Ott und dem Schwägalp-Champion Marcel Räbsamen drei Hochkaräter an.

Etwas länger über einen Start nachgedacht hat Publikumsliebling Domenic Schneider. «Wenn es schneit, dann trete ich nicht an», sagte er unter der Woche. Seine Wetter-Apps sagen wohl keinen weiteren Schnee voraus, denn der Landwirt hat sich bis eine Stunde vor dem Fest noch nicht abgemeldet.

Kann er den Topfavoriten gefährlich werden? Bald wissen wir es. Um ungefähr 10 Uhr geht es hier in Gams SG los. Der Schlussgang wird voraussichtlich um 17.45 Uhr beginnen.