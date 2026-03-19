DE
FR
Abonnieren
Eidgenosse im Penalty-Duell gegen Blick-Reporter
2:19
Er spielte gegen Seferovic:Eidgenosse im Penalty-Duell gegen Blick-Reporter

«Ich habe Blut gehustet»
Schwing-Koloss Schurtenberger böse ausgebremst

Eigentlich wollte Sven Schurtenberger am letzten Wochenende in die Saison starten. Doch sein Körper plagt den Schwinger noch immer zu stark.
Publiziert: 11:46 Uhr
|
Aktualisiert: 11:55 Uhr
Kommentieren
1/5
Kleiner Rückschlag: Sven Schurtenberger muss sich noch gedulden.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sven Schurtenberger verschiebt Saisonstart wegen hartnäckigen Reizhustens
  • Schwinger hustete zeitweise Blut, Lungenentzündung wurde aber ausgeschlossen
  • Ziel: Start am 11. April beim Surentaler Frühjahrsschwinget in Sursee
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola AbtReporter Sport

Um einen falschen Eindruck zu vermeiden, stellt Sven Schurtenberger (34) sogleich etwas klar. «Ja, ich war an der Fasnacht, aber ich habe mich zurückgehalten», erklärt der Schwinger. Im Nachhinein wäre ihm ein Kater aber lieber gewesen als das, was er dort stattdessen aufgelesen hat.

Seit Wochen leidet der Luzerner Eidgenosse an einem Reizhusten. «Es ist richtig mühsam und unangenehm», stöhnt er. Deshalb musste der neunfache Kranzfestsieger seinen Saisonstart verschieben. Eigentlich wollte Schurtenberger am letzten Wochenende in Sarnen eine erste Duftmarke setzen. 

Spezieller Gegner im Schwingkeller

In seiner aktuellen Verfassung wäre das jedoch gleich in mehrfacher Hinsicht schädlich gewesen. «Zum einen hätte ich meine Gesundheit weiter gefährdet und zum anderen wäre ich mit Sicherheit mit einem schlechten Gefühl nach Hause gekommen.»

Mehr zum Schwingen
Sponsoren-Deals bescheren Schwingern Rekordeinnahmen
Mit Video
Verband-Regel sorgt für Kritik
Sponsoren-Deals bescheren Schwingern Rekordeinnahmen
Legendärer Berner Schwinger ist tot
Er stand im ESAF-Schlussgang
Berner Schwing-Legende Uhlmann (†83) ist tot
Orliks Extrawurst sorgt für Ärger in der Schwing-Szene
«Das ist ein Blödsinn!»
Orliks Extrawurst sorgt für Ärger in der Schwing-Szene
Eidgenosse Lüscher verlor im Winter acht Kilo
Krankheit traf ihn hart
Eidgenosse Lüscher hat brutalen Winter hinter sich

Ein angeschlagener Schurtenberger wäre kaum zu einer Glanzleistung fähig gewesen. Die schlimmste Phase scheint Schurtenberger mittlerweile aber überstanden zu haben. «Ich habe zeitweise Blut gehustet. Das ist zum Glück vorbei.»

Rücktritte befördern Schurtenberger ins Rampenlicht

Aufgrund seiner Symptome befürchteten die Ärzte zunächst eine Lungenentzündung. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht, was Schurtenberger freute. Abgesehen vom Husten blieb er von weiteren körperlichen Beschwerden verschont. «Ich konnte im athletischen Bereich mit kleinen Abstrichen immer trainieren, weshalb mich diese Krankheit nur leicht zurückgeworfen hat.» 

Der Koloss aus Buttisholz LU nimmt weiterhin Medikamente und hofft, spätestens beim Surentaler Frühjahrsschwinget in Sursee am 11. April in die Saison starten zu können. Nach den Rücktritten von König Joel Wicki und Pirmin Reichmuth gehört Schurtenberger zu den Hoffnungsträgern der Innerschweizer.

In diesem Artikel erwähnt
Schwingen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schwingen