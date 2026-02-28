DE
Kein Start in der Heimat
König Orlik muss Saisonstart verschieben

Armon Orlik fällt für das Hallenschwinget in seiner Heimat aus. Der Schwingerkönig leidet an einer Grippe.
Publiziert: 17:05 Uhr
Kein Auftritt am Samstagabend: Armon Orlik muss seine Teilnahme am Hallenschwinget in Untervaz kurzfristig absagen.
Darum gehts

  • Armon Orlik sagt ersten Saisonauftritt in Untervaz wegen Krankheit ab
  • Jungtalent Josias Müller könnte in Abwesenheit Orliks glänzen
  • Orlik plant nächsten Einsatz am 12. April in Untervaz
Nicola AbtReporter Sport

Es war alles bereit für den König. In Untervaz GR fieberten die Schwing-Fans dem ersten Auftritt von Armon Orlik (30) in dieser Saison entgegen. Doch eine Stunde vor Beginn der Schock: Das Aushängeschild kommt nicht. «Er ist krank», teilt das Organisationskomitee Blick mit.

Der Hallenschwinget in Untervaz war als erster Formtest geplant. Zum Auftakt wäre Orlik in seiner Heimat auf den Eidgenossen Christian Biäsch getroffen. Durch dessen Forfait rückt Biäsch nun automatisch in die Favoritenrolle. Er ist der letzte verbliebene Eidgenosse im Teilnehmerfeld und damit der Mann, den alle jagen.

Orlik kehrt bald ins Bündnerland zurück

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält auch Jungtalent Josias Müller. Der 19-Jährige gewann letzte Saison seinen ersten Teilverbandskranz und gilt im Bündnerland als möglicher Orlik-Nachfolger. Nun kann er in Abwesenheit des Königs zeigen, was in ihm steckt. 

Für die Orlik-Fans gibt es zumindest einen kleinen Trost. Allzu lange müssen sie nicht warten, bis sie den Holzbauingenieur bewundern können. Sein nächster Einsatz ist am 12. April geplant – erneut in Untervaz. Bleibt zu hoffen, dass er dann auch wirklich antreten kann. 

