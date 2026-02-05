König Armon Orlik hat seine Agenda geöffnet. Und zeigt seinen Fans, an welchen Festen er in diesem Jahr teilnimmt. Auch Verbandskollege Damian Ott und Neu-Eidgenosse Sinisha Lüscher haben ihre Saisonplanung veröffentlicht.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit fünf Monaten ist Armon Orlik (30) Schwingerkönig. Seither warten die Schwing-Fans gespannt darauf, wo sie ihn im Jahr des Kilchberger Schwinget (5. September) überall live in Action sehen können.

Nun hat der Bündner seine Saisonplanung veröffentlicht. Ende Februar nimmt er an seinem ersten Fest in diesem Jahr teil. Orlik lanciert die Saison beim Hallenschwinget in Untervaz. In der Bündner Gemeinde ist er Mitte April auch am Frühjahresschwinget zu sehen.

Sein erstes Kranzfest als König wird das Thurgauer Kantonale Anfang Mai in Sirnach sein. Erstmals ausserhalb des Nordostschweizer Verbandes steigt Orlik am 5. Juli in die Zwilchhosen – beim Berner Kantonalen, welches dieses Jahr im Wankdorf-Stadion über die Bühne geht. An diesem Fest hat Orlik vor zwei Jahren zum bisher einzigen Mal teilgenommen. Damals klassierte er sich auf Rang 3.

Nach dem Abstecher nach Bern stehen als Vorbereitung auf das Saisonhighlight Kilchberger Schwinget noch drei Bergfeste in Orliks Agenda: Weissenstein (11. Juli), Brünig (26. Juli) und Schwägalp (16. August). Zwei von ihnen hat er schon gewonnen, der Triumph auf dem Brünig fehlt noch in seinem Palmarès.

Ott mit erster Anpassung

Auch Orliks Verbandskollege Damian Ott (26) hat seine Saisonplanung schon veröffentlicht. Der Kilchberg-Sieger 2021 wollte ursprünglich am nächsten Samstag beim Lichtmess-Schwinget in die Saison starten. Dazu kommt es nun doch nicht. Auf Instagram informiert der Kilchberg-Sieger über die Verschiebung seines Saisonstarts. «Aufgrund einer Fingerverletzung kann ich am Samstag nicht am Lichtmess-Schwinget teilnehmen», schreibt er. Weitere Informationen zur Verletzung gibt er nicht preis.

Otts Saisonstart verschiebt sich damit auf Ende März. Dann will er beim Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest ins Sägemehl steigen. Sein erstes Kranzfest ist dann wie bei Orlik das Thurgauer Kantonale. Danach nimmt Ott unter anderem am Zürcher Kantonalen (17. Mai), dem Stoos-Schwinget (14. Juni) und dem Südwestschweizer (26. Juli) teil.

Auf dem Stoos könnte es für Ott zum Duell mit Sinisha Lüscher (20) kommen. Denn der Nordwestschweizer wird ebenfalls an dem Bergfest teilnehmen, wie er auf seiner Homepage verrät. Zudem steigt er unter anderem auf dem Weissenstein und der Rigi (19. Juli) in die Zwilchhosen. Daneben verschlägt es ihn wie König Orlik Anfang Juli ins Wankdorf-Stadion zum Berner Kantonalen. In die Saison startet der Neu-Eidgenosse Ende März beim Hallenschwinget in Lenzburg.