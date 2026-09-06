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Von Uhren über Möbel bis zum Whirlpool
Diese Gaben schnappen sich Giger, Staudenmann und Co.

Vom Siegermuni über einen Rasenmähertraktor bis zum Whirlpool: Das haben die Topschwinger am Samstag mit nach Hause genommen.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Darum gehts

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Benjamin GwerderRedaktor Sport

Am Kilchberger Schwinget werden traditionell keine Kränze verteilt. Mit leeren Händen musste am Samstag trotzdem niemand nach Hause. Im Gabentempel warten Preise im Gesamtwert von gut 200’000 Franken. Doch wer entscheidet sich für welche Gabe?

Samuel Giger – Rang 1

Für den Sieger ist die Auswahl simpel. Traditionell steht ihm nämlich der Siegermuni oder dessen Gegenwert zu. Mit einem Bier in der Hand läuft Giger (28) deshalb nur noch durch den Gabentempel, um die zum 1200 Kilo schweren Ultimo gehörende Treichel als Erinnerungsstück abzuholen. Vor einem Jahr verliess er den Gabentempel am ESAF in Mollis GL noch als glücklicher Besitzer eines Kleinwagens.

Eine solche Treichel steht ab sofort in der Wohnung von Samuel Giger.
Foto: Sven Thomann

Marcel Bieri – Rang 2

Traditionell stehen am Kilchberger neben dem Siegermuni noch weitere wertvolle Lebendpreise oder deren Gegenwert zur Auswahl. Diese Chance nutzt Schlussgangteilnehmer Marcel Bieri (31) und entscheidet sich für den Gegenwert eines Rindes.

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Der Gabentempel am Kilchberger Schwinget hat am Samstag viele Leute angezogen.
Foto: Sven Thomann

Michael Moser – Rang 3

Ebenfalls für den Gegenwert eines Lebendpreises entscheidet sich Michael Moser. Offenbar findet auch auf dem heimischen Hof des Berners kein weiteres Rind Platz.

Fabian Staudenmann – Rang 4e

Der 26-jährige Saisondominator läuft nach seinem durchzogenen Fest etwas enttäuscht durch den Gabentempel. Dank seiner Platzierung kann sich der Berner dennoch eine wertvolle Gabe sichern. Seine Wahl fällt auf einen Tisch.

Auch ein Tisch kann eine wunderbare Erinnerung an den Kilchberger Schwinget sein.
Foto: Sven Thomann

Joel Ambühl – Rang 5a

Joel Ambühl (28) erfüllt sich dank seiner starken Platzierung am Samstag einen Bubentraum: Der Entlebucher schnappt sich einen Rasenmähertraktor. Bevor er damit seine Runden drehen kann, muss er allerdings noch den Transport organisieren.

Ab jetzt kann man Joel Ambühl auf diesem Rasenmähertraktor der Marke John Deere antreffen.
Foto: Sven Thomann

Michael Gwerder – Rang 5b

Deutlich einfacher zu transportieren ist die Gabe von Michael Gwerder (25). Seit Samstag ist der Innerschweizer Besitzer einer hölzernen Wanduhr mit integrierter Beleuchtung.

Eine dieser zwei Uhren gehört jetzt Michael Gwerder.
Foto: Sven Thomann

Adrian Walther – Rang 6a

Adrian Walther (25) darf Ferien in seinem Heimatkanton machen. Der Mann aus Bolligen BE wählt einen Gutschein im Wert von 2500 Franken für die Ferienregion Meiringen-Hasliberg. Wann er diesen einlöst, weiss Walther bereits ungefähr: «Eher im Winter. Dann passt es etwas besser als im Sommer. Ich habe aber gehört, dass es dort auch im Sommer schön sein soll.»

Das sind die Preise am Kilchberger Schwinget
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Vom Whirlpool bis zum Grill:Das sind die Preise am Kilchberger Schwinget

Armon Orlik – Rang 6b

Schwingerkönig Armon Orlik sorgt für neuen Komfort in seinem Zuhause in Rapperswil-Jona SG. Der Bündner entscheidet sich für ein Eckmöbel.

Domenic Schneider – Rang 6c

Der Klubkollege von Sieger Samuel Giger wählt eine Gabe, die schwierig zu transportieren ist: einen Whirlpool. Die Strapazen beim Transport dürften aber spätestens dann vergessen sein, wenn Schneider in seinem Zuhause in Friltschen TG erstmals darin entspannt.

Dieser Whirlpool steht fortan bei Domenic Schneider. Er hat einen Wert von rund 10'000 Franken.
Foto: Screenshot Badewell AG

Werner Schlegel – Rang 7a

Werner Schlegel (23) entscheidet sich für einen Lebendpreis. Das Rind Zirbe, ein Original Braunvieh, gehört neu dem Toggenburger. Das passt: Schlegel ist gelernter Zimmermann und absolviert zusätzlich eine Lehre als Landwirt.

Damian Ott – Rang 7b

Der 26-jährige Titelverteidiger aus der Nordostschweiz darf sich in seinem Zuhause bald eine brandneue Eckbank einbauen lassen.

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Lars Zaugg – Ranc 7c

In der Landi findet sich immer etwas, das man gebrauchen kann. Das denkt sich auch Lars Zaugg (24) beim Gang durch den Gabentempel auf dem Stockengut. Der Berner entscheidet sich für einen Landi-Gutschein im Wert von 2000 Franken.

Marius Frank – Rang 8c

Genau wie Adrian Walther setzt auch Marius Frank (21) auf Erlebnisse statt Hartwaren. Der Nordwestschweizer wählt einen Feriengutschein und darf demnächst eine Woche in der Region Grindelwald BE verbringen.

Sinisha Lüscher – Rang 8e

Sinisha Lüscher (20) entscheidet sich wie so oft für eine Treichel. Weil in seinem Zuhause bei Mutter Petra dafür aber langsam der Platz ausgeht, erhält das besondere Erinnerungsstück einen anderen Ehrenplatz: Der Aargauer schenkt die Treichel seinem Athletiktrainer Jürg Monhart.

Sinisha Lüscher wird seine Treichel seinem Athletiktrainer Jürg Monhart (l.) überlassen. Ihm und seinem Manager Claudio Flückiger (r.) hat er einiges zu verdanken.
Foto: Benjamin Gwerder

Jonas Amrhyn – Rang 9a

Der 22-jährige Luzerner entscheidet sich für ein TV-Möbel mit königlichem Hintergrund. Es wurde in der Schreinerei vom dreifachen Schwingerkönig Jörg Abderhalden gefertigt.

Ein TV-Möbel im Gabentempel am Kilchberger Schwinget 2026.
Foto: Sven Thomann


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