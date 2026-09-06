Mit dem Triumph am Kilchberger überraschte Samuel Giger nicht nur viele Schwing-Fans. Selbst Schwingerkönig Armon Orlik staunte über den Auftritt des Thurgauers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Samuel Giger gewinnt am Kilchberger Schwinget, Berner Favoriten bleiben erfolglos

Gigers Comeback nach Schulterverletzung dank Teamgeist und mentalem Training

Noch vor drei Wochen sah es nicht so aus, als würde er am Kilchberger triumphieren

Nicola Abt Reporter Sport

Drei Wochen nach der Ohrfeige auf der Schwägalp schlagen die Nordostschweizer zurück. Samuel Giger triumphiert am Kilchberger, die hochgelobten Berner gehen leer aus. Einer der Köpfe hinter der erfolgreichen Revanche ist Beat Schläpfer. Der Schmetterlingszüchter ist der Taktikfuchs der Nordostschweizer.

Dass er wieder am Sägemehlrand steht, verdankt er einer Idee von Giger und Werner Schlegel. Nach der Pleite beim Jubiläumsfest 2024 in Appenzell kamen sie zum Schluss, dass sich etwas ändern müsse. Die beiden riefen daraufhin eine neue Trainingsgruppe ins Leben. Zunächst holten sie den dreifachen Schwingerkönig Jörg Abderhalden als Trainer hinzu.

Dieser konnte wiederum seinen langjährigen Betreuer Schläpfer überzeugen, ebenfalls mitzumachen. Seither treffen sich die besten Nordostschweizer jeweils am Dienstagabend im Sägemehl. Vor allem aber haben Schläpfer und Abderhalden ihren Schützlingen den Teamgedanken eingeimpft. Am Kilchberger zeigt sich eindrücklich, wie gut das funktioniert.

Starke Berner zurückgebunden

Das beste Beispiel liefert Damian Ott. Im vierten Gang besitzt der Kilchberg-Sieger von 2021 selbst noch Chancen auf den Festsieg. Sein Gegner ist Fabian Staudenmann. Ott könnte alles riskieren – tut es aber nicht.

Die beiden stellen, und der Berner Topfavorit fällt aus dem Schlussgang-Rennen. Wichtige Arbeit für das Team verrichten auch Andy Signer und Martin Roth, die den starken Michael Ledermann mit zwei Unentschieden zurückbinden.

Am Ende profitiert Samuel Giger. Dass ausgerechnet er den Nordostschweizern den Triumph beschert, ist erstaunlich. Denn drei Wochen zuvor war der Thurgauer von seiner späteren Kilchberger-Form meilenweit entfernt.

Verhaltene Trainingsleistungen vor Bergklassiker

Giger musste nach der Schulterverletzung monatelang pausieren. Sein Comeback verzögerte sich Woche für Woche. Vor der Schwägalp schien es dann endlich so weit zu sein. Doch wieder sagte Giger seine Teilnahme ab. Für Schläpfer nichts als logisch, nachdem er ihn am Dienstagabend beobachtet hatte. «Man merkte, dass das Vertrauen bei Sämi noch fehlte.»

Dann folgt innerhalb weniger Wochen die erstaunliche Wandlung. Neben der harten körperlichen Arbeit spielt dabei auch Gigers Kopf eine entscheidende Rolle. Hypnotiseur Adrian Brüngger arbeitet mit ihm daran, der Schulter wieder zu vertrauen und die lange Pause nicht nur als Nachteil zu betrachten.

Dickes Lob vom König

Am Kilchberger sind die Zweifel wie weggeblasen. Giger greift wieder kompromisslos an und gewinnt seine letzten Kämpfe mit seiner gefährlichsten Waffe, dem Kurz. «Sämi war parat. Aber dass er es so durchziehen kann, war für mich eine positive Überraschung», erklärt König Armon Orlik.

Gigers grosse Erfahrung sei in dieser Situation entscheidend gewesen, ist der Bündner überzeugt. «Ihm musst du nichts lehren. Er weiss genau, was er wann machen muss in den Kämpfen. Sämi ist ein grosser Champion.» Drei Wochen nach der Schwägalp-Ohrfeige haben die Nordostschweizer als Team die perfekte Antwort gegeben.