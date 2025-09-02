Nach dem ESAF ist Schluss. Jörg Abderhalden hört nach zwölf Jahren als Schwing-Experte beim SRF auf.

Jörg Abderhalden hört als Schwing-Experte beim SRF auf. Foto: Sven Thomann

Carlo Steiner Redaktor Sport

Jörg Abderhalden (46) ist nicht mehr Schwing-Experte beim SRF. Dies kommuniziert das Schweizer Fernsehen am Dienstagvormittag.

Der dreifache König (1998, 2004 und 2007) ist seit diesem Jahr Trainer beim Nordostschweizer Verband – er konnte sich daher besonders über den Titel von Armon Orlik (30) freuen.

Seine Doppelrolle stiess bei einigen jedoch auch auf Unverständnis und gab Grund zum Ärger. «Jörg Abderhalden hat als Co-Kommentator die Nordostschweizer-Brille nie abgelegt. Ich habe mich vor dem Fernseher sehr darüber geärgert», sagte beispielsweise der sechsfache Eidgenosse Christian Oesch (57), der das ESAF vor dem Fernseher mitverfolgt hat, gegenüber Blick.

Nach seinem Rücktritt 2010 vom Spitzensport wurde Abderhalden 2013 Schwing-Experte beim SRF. Sein Einsatz vergangenes Wochenende beim ESAF als Co-Kommentator an der Seite von Stefan Hofmänner war sein letzter TV-Auftritt.

Es sei der Wunsch von Abderhalden selbst gewesen, heisst es in einer Mitteilung. «Nach zwölf Jahren als SRF-Experte habe ich gespürt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dieses Kapitel abzuschliessen und neue Herausforderungen anzugehen», sagt der Toggenburger.