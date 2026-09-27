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Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Wir wissen es seit 1. Juli. Die spektakulärste Variante für das ESAF 2031 ist gescheitert, weil Genf seine dann doch zu wenig ausgereiften Pläne für ein Eidgenössisches Schwingfest mitten in der Stadt wieder begraben musste.

Es bleiben nach jetzigem Stand zwei Kandidaturen übrig. Dass das übernächste ESAF – 2028 gastiert die Schwinger-Schweiz in Thun – in der Westschweiz stattfinden soll, ist klar. Eine Variante ist die Region Neuenburg – die andere das Wallis mit der Kandidatur in Raron und Visp.

Die Walliser liessen nun am Wochenende die Hosen runter und präsentieren auf dem Militärflugplatz Raron, der zwischen den beiden Ortschaften im Talkessel liegt, einige Details zum Projekt. Inklusive Präsenz von Eishockey-Star Nico Hischier.

Umfunktionierter NEAT-Notbahnhof für die Fans

Geplant wird auch im Wallis in den mittlerweile normalen Mega-Dimensionen. Die grösste temporäre Sportarena der Welt wird einmal mehr fürs Schwingen aufgebaut – die Walliser planen auf dem rund 150 Hektaren grossen Areal ein Stadion für bis zu 58’000 Fans.

Auch eine 1,6 Kilometer lange Festmeile auf der Piste soll es geben sowie einen Campingplatz für mindestens 12’000 Menschen.

Um die erwartete rund eine halbe Million Fans aufs Gelände zu bringen, wird an einem aussergewöhnlichen Plan gearbeitet. Der NEAT-Notbahnhof im nahen St. German könnte für das Schwingfest-Wochenende als reguläre Haltestelle für Extrazüge genutzt werden.

«Es ist eine gewaltige Herausforderung», sagt Verkehrschef Fernando Lehner zum Walliser Newsportal pomona.ch. «55 Prozent der Besucher sollen mit Zug und Bussen anreisen, 40 Prozent mit dem Auto und die restlichen fünf Prozent zu Fuss oder mit dem Velo», sagt Lehner.

Militärgelände als bewährter Standort

Vergeben die Delegierten des Schwingerverbands das übernächste Eidgenössische ins Wallis, wird 2031 das dritte ESAF in Serie auf einem Gelände stattfinden, dessen üppige Dimensionen einst die Armee diktiert hatte.

2025 war es in Mollis GL auf dem Flugplatz, der zwar nicht mehr aktiv vom Militär genutzt wird. 2028 in Thun findet der Mega-Event auf dem Waffenplatz auf der Allmend statt. Und dann eben 2031 wäre es auf dem ehemaligen Militärflugplatz Raron. Die Erkenntnis: Bleibt der ESAF-Gigantismus weiterhin bestehen, landet man in der Schweiz bei der Suche nach der nötigen Fläche rasch bei der Armee. Auch im Wallis.

Es wäre das erste Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Wallis, seit Harry Knüsel 1986 in Sion triumphierte.