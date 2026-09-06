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In der SRF-Regie hat jemand wohl den richtigen Riecher. Denn während des ganzen Wettkampftags am Kilchberger Schwinget wird immer wieder Michelle Giger (28), die Frau von Samuel Giger (28), beim Mitfiebern auf der Tribüne eingeblendet.

Michelle Giger leidet, als ihr Mann gegen Michael Ledermann plötzlich auf dem Rücken liegt. Michelle Giger jubelt, als Samuel mit dem Sieg gegen Michael Moser wieder ins Rennen um den Triumph zurückkehrt.

Und Michelle Giger kriegt feuchte Augen, als im Schlussgang alles entschieden ist: Samuel Giger ist nach dem Co-Sieg 2021 erneut Kilchberg-Sieger. Der innige Siegerkuss am Rand des Sägemehlrings? Ist schon ein Stück Kilchberg-Geschichte.

Es funkt auf der Schwägalp vor acht Jahren

Ein Festsieg des Thurgauers stand auch am Anfang ihrer Liebe. Als Giger 2018 auf der Schwägalp triumphiert, funkt es zwischen den beiden. Michelle, ledig von Weissenfluh, begleitete ihren Bruder Kilian ans Bergfest am Fuss des Säntis. Bekannt waren Samuel und Michelle da schon ein Jahr. Sie war am Brünig 2017 als Ehrendame im Einsatz, Giger stand im Sägemehl.

Mit dem Nationalsport war die spätere Frau des Thurgauer Giganten schon von Geburt weg verbunden. Sie stammt aus einer regelrechten Schwinger-Dynastie. Grossvater Peter von Weissenfluh gewinnt wie ihr Vater Peter Junior und Onkel Christian reihenweise Kränze. Ebenso Bruder Kilian. Spätestens seit der Hochzeit vor zwei Jahren gehört mit Giger auch einer der Bösesten der Geschichte zur Familie. «Sämi ist ja fast ein halber Berner», sagte Michelle Giger nach dem Unspunnen-Sieg von Samuel in der «Schweizer Illustrierten».

1:02 Im Schlussgang gegen Bieri: So krönt sich Giger zum Festsieger am Kilchberger

«Mit ihr kann ich das Schwingen auch mal vergessen», sagte Giger damals über seine Frau. «Wir gehen Ski fahren, wandern oder jassen mit Freunden.» Die medizinische Praxisassistentin hält ihm den Rücken frei, kümmerte sich auch jahrelang um das Administrative, damit er sich aufs Schwingen konzentrieren konnte. Mittlerweile hat der Profi diese Aufgaben ans Kambundji-Management EP ausgegliedert.

Das Traumpaar aus dem Sägemehl heiratete im April 2024 standesamtlich, im Oktober darauf dann auch kirchlich. Es lebt im Märstetten TG. Wenn es nach dem Schwinger geht, irgendwann auch als Familie: «Mein Traum ist, mit Michelle eine Familie zu gründen und in einem schönen Eigenheim mit Umschwung im Grünen zu leben.»

17:16 Hilfe für Kilchberg-Sieger? Gigers Triumph hat einen Makel