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Teste jetzt dein Wissen im Quiz
Wie gut kennst du dich beim Kilchberger Schwinget aus?

Der Kilchberger Schwinget ist das Highlight der Saison 2026. Aber wie gut kennst du das Schwingfest wirklich? Stell dein Wissen auf die Probe und mach mit beim Quiz.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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